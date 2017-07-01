WhatsApp’a emoji arama özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yayınladığı güncellemeler ile platforma yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya devi Facebook’un satın almasından sonra, ciddi bir yol atan uygulama kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik yenilikleri bir bir eklemeye devam ediyor.

WhatsApp’ın yayınlanan son beta sürümünde ise yeni iletişim aracı emojiler üzerine de yoğunlaşmış. Oldukça yoğun kullanılan emojilere mesajlaşma platformu, kolay erişim için yenilikler eklemeyi unutmamış. Söz konusu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar artık emojiler kısmına girdiğinde aşağıda arama ikonu ile karşılaşacak ve buradan arama istediği emojiyi mesela el yazarak el ile alakalı bütün emojilere kolayca ulaşma imkanı bulacak.

WhatsApp’ın kullanıcılarına sunmayı planladığı bu özellik, henüz test aşamasında. Lakin mesajlaşma devi, kısa süre içerisinde bu ve belirttiğimiz beta sürümünde yer alan birçok özellik ile kullanıcılarını buluşturmayı planlıyor.(Yeni Şafak)