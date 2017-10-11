WhatsApp’da endişelendiren güvenlik açığı!

WhatsApp’da keşfedilen güvenlik açığı birçok kullancısının endişelenmesine neden oldu. Çok basit bir sistemle çalışan sadece dört satır kod içeren Chrome uzantısının kullanılmasıyla WhatsApp'taki konuşmaların çalınmasını sağlanıyor.

ÖZEL GÖRÜŞMELER TEHLİKEDE

Çevrimdışıyken bir mesajı okumak için çevrimiçi olduğunuzda, bu sunuculara kaydedilir. Söz konusu durum her kullanıcıda aynı olduğundan, bir kişinin başka biriyle konuştuğu anlaşılabiliyor.

FACEBOOK MESSENGER’DA DA AYNI SORUN YAŞANMIŞTI

4 satırlık bu Javascript kodu, bir hırsızın, hırsızlık yapacağı adamın uyku düzenini görebilmesini ve hangi saatlerde aktif kalabilmesini sağlayabiliyor. İki veya daha fazla insanın çevrimiçi hareketlerini ilişkilendirmek için daha fazla kod gerekse de, mantık genelde aynı olduğu için çok zor aşılabilecek bir olay gibi gözükmüyor. Bu sıkıntı, geçtiğimiz senelerde Facebook Messenger'da da yaşandı.