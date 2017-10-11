WhatsApp’da endişelendiren güvenlik açığı!
WhatsApp birçok akıllı telefon kullanıcısının vazgeçilmez uygulaması olarak göze çarpıyor. WhatsApp'da ortaya çıkan en ufak hata dünyadaki tüm kullanıcıları etkileyebiliyor. Mesajlaşma işlemlerinin çok büyük bir kısmının yürüdüğü WhatsApp'da ortaya çıkan yeni bir açık herkesi endişelendirdi, gizliliğimiz tehlikede mi?
WhatsApp’da keşfedilen güvenlik açığı birçok kullancısının endişelenmesine neden oldu. Çok basit bir sistemle çalışan sadece dört satır kod içeren Chrome uzantısının kullanılmasıyla WhatsApp'taki konuşmaların çalınmasını sağlanıyor.
ÖZEL GÖRÜŞMELER TEHLİKEDE
Çevrimdışıyken bir mesajı okumak için çevrimiçi olduğunuzda, bu sunuculara kaydedilir. Söz konusu durum her kullanıcıda aynı olduğundan, bir kişinin başka biriyle konuştuğu anlaşılabiliyor.
FACEBOOK MESSENGER’DA DA AYNI SORUN YAŞANMIŞTI
4 satırlık bu Javascript kodu, bir hırsızın, hırsızlık yapacağı adamın uyku düzenini görebilmesini ve hangi saatlerde aktif kalabilmesini sağlayabiliyor. İki veya daha fazla insanın çevrimiçi hareketlerini ilişkilendirmek için daha fazla kod gerekse de, mantık genelde aynı olduğu için çok zor aşılabilecek bir olay gibi gözükmüyor. Bu sıkıntı, geçtiğimiz senelerde Facebook Messenger'da da yaşandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.