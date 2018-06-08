Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

WhatsApp destek vermeyi bırakacağı cihazların listesini yayınladı

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kısa bir süre sonra destek vermeyi bırakacağı cihazların güncel bir listesini yayınladı.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, zaman zaman güncellenen bir anlık mesajlaşma uygulaması. Bu güncellemeler sonucunda bazı işletim sistemi sürümleri ve cihazlarda çalışamaz hale gelen uygulama, belli aralıklarla destek vermeyi kaldırdığı cihazların listesini açıklıyor.
 
1.5 milyardan fazla kişinin kullandığı popüler uygulama önümüzdeki günlerde bazı işletim sistemi ya da cihazlar için destek vermeyi bırakacak. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre uygulamanın sorunsuz çalıştığı işletim sistemi sürümleri açıklandı. Yani bir nevi minimum sistem gereksinimleri güncellendi.
 
Buna göre önümüzdeki dönemde kullanıcıların WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için bu sürümler veya daha yüksek işletim sistemlerine sahip olmaları gerekecek:
 
Android 4.0 üzeri
iOS 7 ve üzeri
Windows Phone 8.1 ve üzeri
Nokia S40 cihazları
 
Bu cihaz ve işletim sistemleri bu yılın sonuna yani 31 Aralık 2018’e kadar uygulamayı kullanabilecek. Ancak 1 Ocak 2019'dan itibaren yukarıdaki tabloda yer alamayan cihaz ve işletim sistemleri WhatsApp kullanamayacak.
 
(Mynet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çekmeköy

Seçim Yolunda Çekmeköy

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA