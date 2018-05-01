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WhatsApp'ın kurucusu ve CEO'su istifa etti

WhatsApp'ın kurucusu ve şirketin CEO'su Jan Koum, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Jan Koum, 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara Facebook'a satmış, şirketin CEO'su olarak görevine devam etmişti.

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Koum, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda, "Teknoloji dışında bana keyif veren şeylere vakit ayırabilmek adına bir süre çalışmaya ara vereceğim" dedi.
 
Ancak ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi, Koum ile WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın alan Facebook yönetimi arasında anlaşmazlıklar olduğunu yazdı ve Koum'un bu anlaşmazlıklar nedeniyle istifa kararını aldığını belirtti.
 
Washington Post gazetesinin haberine göre, Koum Facebook'tan gelen kriptolama kriterlerinin gevşetilmesi ve Facebook - WhatsApp arasındaki kişisel veri alışverişinin güçlendirilmesi taleplerine karşı çıkıyordu.
 
Koum paylaştığı Facebook mesajında "Ekibimiz her zamankinden daha güçlü ve muhteşem işler başarmaya devam edecekler… WhatsApp'a dışarıdan da olsa desteğimi vermeye devam edeceğim" dedi.
 
(Milliyet)

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