Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek

WhatsApp’ın eş kurucusu Brian Acton, takipçilerine Facebook kullanmayı bırakmalarını söyledi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cambridge Analytica skandalının ortaya çıkmasının ardından, WhatsApp’ın eş kurucularından Brian Acton Twitter hesabından takipçilerine Facebook’u silme çağrısında bulundu.
 
Facebook, 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında WhatsApp’ı satın almıştı. Acton geçtiğimiz yılın sonuna kadar görevini sürdürdü ve ardından kâr amacı gütmeyen bir güvenli iletişim vakfı olan Signal Foundation’ı başlattı. WhatsApp’ın CEO’su ise hâlâ şirketin diğer kurucusu olan Jan Koum.
 
Facebook, Cambridge Analytica isimli araştırma şirketinin 50 milyon kullanıcısının kişisel verilerini izinsiz şekilde aldığı ve politik amaçlarla kullandığının ortaya çıkmasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Araştırma şirketi, ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump için çalışmıştı.
 
Skandalı ortaya çıkaran Cambridge Analytica çalışanı Christopher Wylie ise Facebook, WhatsApp ve Instagram’dan yasaklandığını duyurdu.
 
(Haber Türk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı

TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

Son hali şaşkına çevirdi

Son hali şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA