WhatsApp'ın yeni uygulaması business dağıtılmaya başlandı. Peki normal WhatsApp’tan farkı ne?

Artık iletişim çağındayız ve birçok işletme, görüşmelerini WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyor. Bunu daha efektif bir hale dönüştürmenin yollarını arayan WhatsApp, geçtiğimiz birkaç ay içerisinde yurt dışında sınırlı sayıda kullanıcıya WhatsApp Business isimli yeni hizmetini deneyimleme şansı tanımıştı. İşte bu hizmet, yavaş yavaş Türk kullanıcılarına da ulaşmaya başladı.

WhatsApp tarafından bir takipçimize gelen e-posta ile WhatsApp Business’ın Türkiye’ye de ulaştığını görüyoruz. Farklı bir uygulama olarak kullanılacak olan WhatsApp Business, henüz test aşamasında olduğu için kararsız olabilir. Bu sebeple size de benzer bir e-posta geldiğinde bunu dikkate almanızı öneriyoruz.

Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz üzere WhatsApp Business’ın arayüzü tam olarak böyle görünüyor. Şirketlerin müşterileriyle e-posta yerine anlık olarak mesajlaşmasını sağlayacak bu sistem, ayrıca müşterilerin şirket hakkında bazı bilgilere ulaşmasını sağlayacak; işletmenin adı, tanımı, e-posta adresi, internet sitesi gibi temel bilgiler.

Web tekno'da yer alan habere göre, kullanımı Facebook Sayfalar’ı andırıyor. Yukarıdaki görselin sol alt tarafında da görebileceğiniz üzere ‘Uzakta’, ‘Şundan’, ‘Şuna’ gibi kısımlar bulunuyor. Bu kısım, WhatsApp Business kullanıcısının müşterilerle olan iletişimin ya eş zamanlı ya da daha sonra yapılacağı gibi bilgileri gösteriyor.