Whatsapp'ta yanlışlıkla gönderilen mesajlar silinebilecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yepyeni özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. 1 milyarın üzerin kullanıcıya sahip platform, bildiğiniz üzere yanlışlıkla atılan mesajları iptal edebileceğiniz bir özellik ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise mesajı komple silebileceğiniz yepyeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp Web 0.2.4077: many improvements for the revoke feature & you'll be able to unsend messages sent within 5 minutes (DISABLED NOW). pic.twitter.com/2qj28JEwyi — WABetaInfo (@WABetaInfo) 12 Nisan 2017

Platform’un ilk başta getirmek istediği İptal özelliği, yanlışlıkla atılan mesajların 5 dakika içerisinde iptal edilebilmesini hedefliyordu. WhatsApp ise bu özelliği bir tık öteye taşımaya karalı gibi görünüyor.

Konuyla ilgili @WABetaInfo tarafından atılan bir tweet'e göre, WhatsApp kullanıcıları artık yanlışlıkla attıkları mesajları kolaylıkla zaman kaygısı gütmeden silebilecek. Ayrıca mobil platform haricinde masaüstü sürümde de çalışacak bu özellik, atılan mesajların iki taraflı silinmesine olanak sağlayacak.