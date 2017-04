Whatsapp'ta yanlışlıkla gönderilen mesajlar silinebilecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yepyeni özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. 1 milyarın üzerin kullanıcıya sahip platform, bildiğiniz üzere yanlışlıkla atılan mesajları iptal edebileceğiniz bir özellik ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise mesajı komple silebileceğiniz yepyeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp Web 0.2.4077: many improvements for the revoke feature & you'll be able to unsend messages sent within 5 minutes (DISABLED NOW). pic.twitter.com/2qj28JEwyi