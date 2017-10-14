Wikileaks: CIA, Apple Mac x ve Linux işletim sistemlerini hackledi

27 Temmuz tarihli belge, Apple Mac x ve Linux işletim sistemlerini hedef alan üç hackleme aracını içeren Imperial projesine dair detaylar içeriyor. Bu üç hackleme aracı ‘Achilles, SeaPea ve Aeris’ olarak adlandırılmış.

Achilles, CIA ajanlarına zararlı trojan uygulamaları ile yasal Mac OS uygulamalarını bir .DMG (Apple’a özgü disk imaj dosyaları) dosyasında birleştirme imkanı veriyor. Bir başka deyişle yasal .dmg’leri Trojan haline getiren bir araç. Bash programlama dilinde yazılan hackleme aracı, CIA görevlilerine tek seferlik işlem hakkı veriyor.

Hiçbir şeyden kuşkulanmayan kullanıcı, .DMG uzantılı dosyayı Apple marka bilgisayarına yükler yüklemez, Achilles de arka planda çalışmaya başlıyor. Achilles ve ona ait bütün izler güvenli bir şekilde, indirilmiş uygulamadan kaldırılıyor. Bu da araştırmacılar ve antivirüs yazılımlarının, başlangıçtaki zararlı araçları tespit etmesini güçleştiriyor.

SeaPea, Mac OS X sistemleri için gizli bir rootkit (işletim sistemlerinde arka planda çalışan program). Bu araç, CIA ajanlarına önemli dosyaları, işlemleri ve soket bağlantılarını gizleme kabiliyeti vererek, kullanıcıların bilgisi dışında Mac bilgisayarlara girme imkanı veriyor.

Rootkit’in yüklenmesi için yönetici erişimi gerekiyor ve sistemden kaldırmak için de diski formatlamak gerekiyor ya da virüslü Mac bilgisayarın işletim sisteminin güncellenmesi gerekiyor.

Siber Bülten'de yer alan habere göre, CIA’in üçüncü hackleme aracı Aeris, C programlama diliyle geliştirilen bir hackleme aracı. FreeBSD ve Solaris gibi Linux tabanlı işletim sistemlerinde arka kapı açmak için tasarlanmış araç, CIA çalışanları tarafından gizli operasyonlara bağlı olarak kişiye özel amaçlarla modifiye edilip, kullanılabiliyor.