Wikileaks: CIA sadece kamera ve mikrofonları hacklemiyor, görüntüleri de değiştiriyor

Sızdırılan belgelere göre, Dumbo sistemi video kayıtlarını bozma kabiliyetine sahip. Bu da bazı durumlarda kanıtların silinmesi anlamına geliyor. Ve bu görev CIA bünyesindeki Siber İstihbarat Merkezi’nin (CCI) özel bir birimi olan Fiziksel Erişim Grubu (PAG) için yerine getirilmiş. Sistem, CIA’in operasyonlarında kullanılan hedef bilgisayarlara fiziksel erişim ve verileri kendi çıkarları için kullanma amaçlı kullanılıyor.

Dumbo Projesinin hackleme araçları, web kameralar kanalıyla işlemleri yok etme kabiliyetine sahip. Wikileaks’in basın açıklamasına göre sistem ayrıca web kamerası, mikrofon gibi izleme ve saptama araçlarını kontrol ve manipüle edebiliyor. Sistemin çalışması için hedef bilgisayara bir flaş bellek ile yüklenmesi gerekiyor.

Basın açıklamasında Dumbo sistemi sayesinde mikrofonlar ya da kamera kayıtlarının durdurulabildiğini ve silinebildiği iddia ediliyor. Bu kayıtları yok etmek ya da manipüle etmekteki amaç ise CIA’in saldırı operasyonlarına ait güncel kanıtların yok edilmesi ya da sahte kayıt üretilmesi olarak belirtiliyor.

WikiLeaks daha önce Haziran 2012’de Dumbo belgeleri yayınlamıştı. O dönemde yayınlanan belge, sistemin CIA’in operasyonları engelleyebilecek ya da ajanların kimliğini açığa çıkarabilecek güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmak amacıyla’ CIA’in özel birimi tarafından hayata geçirildiğini iddia ediyordu.

Programın çalışması için bir USB flaş bellek gerekiyor. Bu flaş belleğin operasyon tamamlanana kadar Dumbo yüklü cihaza bağlı kalma şartı bulunuyor.

Siber Bülten'de yer alan habere göre, söz konusu sistem yerel ya da kablosuz ağlar gibi araçları tespit edip web kameraları ve mikrofonların gözetleme ya da dinleme yapmasına engel olabiliyor.