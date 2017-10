Wikileaks yeni bir belge daha sızdırdı. Harry Potter büyüsü CIA’e ilham olmuş

Son yayınlanan belge ise CIA’in gizli Füze Kontrol Sistemi olan Protego Projesi hakkında detaylar içeriyor. Protego’ya ilişkin dört belgenin yanı sıra bu belgelerle bağlantılı olarak Microchip Technology şirketine ait yazılım ve donanımsal el kitapçıkları da sızdırıldı.

Protego Projesi, Raytheon firması tarafından 2014-2015 yılları arasında geliştirilen PIC temelli (programlanabilir akıllı bilgisayar) bir füze kontrol sistemi.

Sistem, PWA’ya ait uçak motorlarına yüklü bulunuyor. Sistem aynı zamanda havadan havaya ve havadan yere vurmaya olanak veren bir füze fırlatma mekanizması ile teçhizatlandırılmış durumda. Protego, şifreli ve kimlik denetim özelliğine sahip kanallar üzerinden veri ve sinyal alışverişi yapan, ayrı mikro denetleyicilerden oluşuyor.

Mikro denetleyiciler ise şunlar: Füze Akıllı Anahtarı (MSS), Tüp Akıllı Anahtarı (TSS) ve de füzeleri kalkış anı ve öncesinde tutmak üzere kelepçeler.

Sızdırılan belgeler; şema, açıklama ve Protego imajlarının, nasıl yapılandırıldığını ve yapıldığını gösteren bir kılavuz içeriyor. Bir füze ancak Ana İşlemci (MP) işaret kulesinden üç spesifik geçerli sinyal aldığında fırlatılabiliyor. Bu üç sinyal ‘sınırda’ (in border), ‘geçerli GPD’ (valid GPD) ve ‘Bitmek bilmeyen Operasyon Süresi’ (No End of Operational Period) olarak belirlenmiş.

Benzer şekilde, kendi kendini yok etme şifresi ile hedef bölgeyi terk etme ya da füzeyi kaçırma gibi çeşitli senaryolar için kimlik doğruama kodu gibi tedbirler de bulunnuyor.

Siber bülten'de yer alan habere göre, Protego Projesinin çoğunlukla kötü amaçlı yazılım, bilgisayar korsanlığı araçları ve ilgili diğer belgeleri içeren Vault 7 belgeleri kapsamında sızdırılan bir belge olup olmadığı konusu net değil. Wikileaks mart ayından beri CIA’in Siber İstihbarat Merkezi’nden geldiğini iddia ettiği binlerce belge yayımlıyor.

Daha önceki sızdırılmış CIA belgelerinde de adı geçen Raytheon, ABD istihbarat servisi tarafından hala tehdit unsuru olarak kabul edilen hacker ve siber suçlular tarafından kullanılan kötü amaçlı yazılımları ve hack tekniklerini analiz etmesi için görevlendirilmişti.

Projeye Protego ismi muhtemelen Harry Potter serisinde geçen Kalkan Büyüsü olarak bilinen Protego büyüsünden ilham alınarak verilmiş. Protego, bir insanı veya bir bölgeyi korumak amacıyla yapılan bir büyü. Bu da Protego Projesinin savunma amaçlı hayata geçirildiği anlamına geliyor.