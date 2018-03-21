Windows 10'a HEIF desteği geliyor

Fotoğraf çekmek günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına girmiş durumda. Apple daha iyi bir deneyim sağlamak için geçen yıl iOS 11'de ana fotoğraf formatı olarak HEIF formatına geçiş yapmıştı. Google da kısa süre önce yeni nesil Android P işletim sisteminin geliştirici önizlemesine HEIF formatının yerleşik sürümünü ekleyerek bu formatı benimsediğini gösterdi.

Öte yandan Windows PC'lerde .heic uzantısına sahip fotoğrafları görüntülemek için hala ek program yüklemek gerekiyor. Ancak yazılım devi, Windows 10 Insider'ın en son sürümüne HEIF desteği eklediği için artık buna gerek kalmayacak. Microsoft tarafından yayınlanan en son Windows 10 önizleme sürümlerinde (RS4 yapı 17123 ve RS5 yapı 17623) Fotoğraflar uygulamasına HEIF formatında fotoğraf görüntüleme desteği geldi.

Kaliteyi korurken daha az yer kapıyor

Yüksek Verimli Görüntü Dosyası Formatı anlamına gelen HEIF, alternatiflerine kıyasla daha yüksek bir sıkıştırma oranına sahip. Kaliteyi korurken, JPEG ve PNG formatlarından daha az yer kaplıyor. HEIF formatında çekilen resimler JPEG formatında çekilen resimlere göre yarı yarıya daha küçük boyutlu olduğu için kullanıcıların PC'lerinde daha fazla boş alan yaratması gibi önemli bir avantajı var.

Windows 10, HEIF formatını yerleşik olarak destekleyeceği için işletim sistemine yönelik üçüncü parti uygulamaların da bu formatı destekleyerek avantajlarından faydalanması mümkün olacak.

(Donanım Haber)