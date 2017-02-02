Windows 10’un yeni bir sürümü geliyor

Belirtilenlere göre Cloud ismi burada “hafiflik” anlamında kullanılıyor. İsmin bulut teknolojileriyle bir alakası var mı bilinmiyor ancak bağlantılı olma ihtimali yüksek görünüyor. Yalnızca Windos Store’daki Unified Windows Platform (UWP) uygulamalarını destekleyeceği belirtilen sistemin basit uygulamalar kullanmakla yetinen kullanıcılar için ideal olacağı düşünülüyor.

Peki yetenekleri kısıtlı olan ve yalnızca Windows Store uygulamalarıyla yetinen bu işletim sistemi kullanıcıların neden ilgisini çekebilir? Çünkü bu yeni Windows 10 sürümüyle piyasaya sürülecek olan cihazların çok daha uygun fiyatı olacağı söyleniyor. Google’ın Chrome OS işletim sistemine direkt olarak rakip olacak platformun özellikle eğitim alanında ilgi görmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Microsoft cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak gelen sızıntılar Windows 10 Cloud’u büyük oranda doğruluyor. Bir diğer yandan bu platformun Microsoft’un servislerinin yayılmasında önemli rol oynayacağı düşünülüyor. Uygun fiyatlı bilgisayarlarla Cortana ve Bing gibi servislerin yayılması amaçlanıyor. Öyle ki, ARM işlemcili giriş seviyesi bilgisayarlarda bile Windows 10 Cloud’un kullanılabileceği ifade ediliyor. Birkaç ay içerisinde bu yeni Windows 10 sürümünün detaylarıyla tanıtılması bekleniyor.