Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

Windows 10’un yeni bir sürümü geliyor

Microsoft, Windows 10’un farklı bir sürümü üzerinde çalışıyor. Insider kullanıcılarının aktardığı bilgilere Windows 10’u kodlarında rastlanan Windows 10 Cloud adlı yeni sistem, yepyeni bilgisayarların habercisi olabilir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belirtilenlere göre Cloud ismi burada “hafiflik” anlamında kullanılıyor. İsmin bulut teknolojileriyle bir alakası var mı bilinmiyor ancak bağlantılı olma ihtimali yüksek görünüyor. Yalnızca Windos Store’daki Unified Windows Platform (UWP) uygulamalarını destekleyeceği belirtilen sistemin basit uygulamalar kullanmakla yetinen kullanıcılar için ideal olacağı düşünülüyor.
 
Peki yetenekleri kısıtlı olan ve yalnızca Windows Store uygulamalarıyla yetinen bu işletim sistemi kullanıcıların neden ilgisini çekebilir? Çünkü bu yeni Windows 10 sürümüyle piyasaya sürülecek olan cihazların çok daha uygun fiyatı olacağı söyleniyor. Google’ın Chrome OS işletim sistemine direkt olarak rakip olacak platformun özellikle eğitim alanında ilgi görmesi bekleniyor.
 
Konuyla ilgili olarak Microsoft cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak gelen sızıntılar Windows 10 Cloud’u büyük oranda doğruluyor. Bir diğer yandan bu platformun Microsoft’un servislerinin yayılmasında önemli rol oynayacağı düşünülüyor. Uygun fiyatlı bilgisayarlarla Cortana ve Bing gibi servislerin yayılması amaçlanıyor. Öyle ki, ARM işlemcili giriş seviyesi bilgisayarlarda bile Windows 10 Cloud’un kullanılabileceği ifade ediliyor. Birkaç ay içerisinde bu yeni Windows 10 sürümünün detaylarıyla tanıtılması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Ünlülerin küçüklükleri

Ünlülerin küçüklükleri

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Kayıp kıta bulundu

Kayıp kıta bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA