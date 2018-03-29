Windows, küfürlü konuşanları banlayabilir

Microsoft'un yeni kullanım şartlarına göre şirket, kullanıcılar tarafından uygunsuz içeriklerin (örneğin, çıplaklık, hayvancılık, pornografi, saldırı dili) ya da herkese açık bir platformda birilerine küfredilmesinin Xbox Live üyeliği gibi Microsoft platformlarından üyeliğinizi kaybetmenize gerekçe olabilir.

Microsoft sözcüsü: “Hizmetlerimizi kullanırken müşterilerimize, güvenli bir ortam ve güvenli deneyimler sunmayı taahhüt ediyoruz. Microsoft Hizmet Sözleşmesinin Davranış Kuralları'nda yapılan son değişiklikler, uygunsuz kamu içeriklerine ilişkin şikayetleri ve müşteri raporlarını ciddiye alacağız." dedi.

Şirket, 'Microsoft hesaplarını' ve Skype çağrılarını izlemediğini ve şikayetleri yalnızca, kötüye kullanım kanıtlarsanız yanıtlayacağını da belirtiyor. 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olan değişiklikler, Microsoft’un küfürlü kelimeleri veya saldırgan dil kullanıldığını belirlemesini sağlayacak ve Microsoft, siz eğer uygunsuz bir dil kullandıysan platformlarından engelleyebilecek.

(Webtekno)