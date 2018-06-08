Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı açıklandı 5 Haziran'da Çinde satışa çıkan ve 37 saniye içerisinde tükenen Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 8'in Türkiye fiyatı belli oldu. Cihazın diğer akıllı telefonlara göre uygun fiyatlı olması kullanıcıları sevindirebilir. Peki Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı ne olacak?