Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı açıklandı
5 Haziran'da Çinde satışa çıkan ve 37 saniye içerisinde tükenen Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 8'in Türkiye fiyatı belli oldu. Cihazın diğer akıllı telefonlara göre uygun fiyatlı olması kullanıcıları sevindirebilir. Peki Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı ne olacak?
Akıllı telefonlar arasında kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 8'in Türkiye fiyatı belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 8'i duyurmuştu. Şirketin ilk çentikli telefonu olan Mi 8, 20 megapiksellik selfie kamerasının yanında Samsung üretimi 6.21 inçlik OLED ekranı ile dün Çin'de satışa çıkmasıyla 37 saniyede tükenmişti.
Xiaomi'nin en güçlü amiral gemileri konumunda bulunan Mi 8 gücünü Qualcomm'un en güncel amiral gemi işlemcisi olan Snap dragon 845'ten alıyor.
Xiaomi Mi 8'in özellikleri:
6.21 inç Full HD+ AMOLED ekran (600 nit parlaklık, 60000:1 kontrast)
Snapdragon 845 işlemci
Adreno 630 GPU
6GB/8GB RAM
64GB/128GB/256GB depolama alanı
12MP, f/1.8, Sony IMX363 sensör + 12MP, f/2.4, Samsung S5K3M3 sensör arka kamera ve 20MP ön kamera
3000mAh ya da 3400mAh pil
Android Oreo
Kızılötesi ve 3D yüz tanıma
Yeni Xiaomi Mi 8 ailesinin Türkiye resmi satış fiyatları ise şu şekilde:
Xiaomi Mi 8 6GB RAM-64GB depolama alanı: 3202 TL (Siyah)
Xiaomi Mi 8 6GB RAM-128GB depolama alanı: 3524 TL (Beyaz)
Xiaomi Mi 8 6GB RAM-128GB depolama alanı: 3264 TL (Siyah)
Xiaomi Mi 8 6GB RAM-256GB depolama alanı: 3717 TL (Beyaz)
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