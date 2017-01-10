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Yahoo ismi tarih oluyor

Köklü şirketlerden biri olmasına karşın son zamanlarda büyük mali sıkıntılar içerisine giren ve hesap bilgilerini kötü niyetli kişilere kaptırmasıyla iyice zor zamanlar geçiren Yahoo, Verizon‘un şirketi satın almasıyla birlikte beyaz bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

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Verizon’un satın alımının ardından şimdiki CEO olan Marissa Mayer‘in CEO’luk görevini bırakacağı ifade edilirken yönetim kurulunun diğer üyelerinde de değişiklikler yapılacağı söyleniyor.
 
 Mayer’in şirkette yeni bir görevde devam edeceği söylense de bu görevin ne olduğu henüz bilinmiyor.
 
 Son zamanlarda skandallarla birlikte sıkça anılan Yahoo isminin tarihe karışacağı ve şirketin yeni isminin Altaba olacağı ifade ediliyor. Satın alımın ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili detaylar ise henüz belirsizliğini koruyor.
 

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