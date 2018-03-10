Yalan haberler daha hızlı yayılıyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma çerçevesinde 2006 ila 2017 yıllarında Twitter'da paylaşılan yüz binlerce haber incelendi.

Araştırma, bu tarih aralığında 126 bin yalan haberin yaklaşık üç milyon kişi tarafından yayıldığını, yalan haberlerin sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılma ihtimalinin yüzde 70 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Ayrıca doğru haberlerin, bin 500 kişiye ulaşma hızının yalan haberlerden 6 kat uzun sürdüğü tespit edildi. Uzmanlar, yanlış bilgilendirmenin daha hızlı yayılmasının nedenini, "daha fantastik ve şoke edici olması" sözleriyle nitelendirdi.

Araştırmanın sonuçları, "Journal of Science" dergisinde yayımlandı.