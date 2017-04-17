Yapay zeka kalp krizi tahminlerinde doktorlardan daha başarılı

Kalp veya kan damarlarındaki hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 20 milyon insanın hayatını kaybettiğinin altını çizen araştırmacılar bu hastalıkları tahmin edebilen ve kişilerin ne derece riskler taşıdığını ölçebilen yeni bir yapay zeka geliştirdi. Geliştirilen bu yapay zeka günümüzde kalp krizi riskini tahmin etmek için kullanılan ve yaş, kolesterol düzeyi ve kan basıncı gibi sekiz faktöre dayanan ACC/AHA yönergelerinden daha başarılı görünüyor.

ACC/AHA yönergeleri halihazırda yüzde 72.8 oranında doğru tahminlerde bulunuyor. Bu oran oldukça yüksek olsa da bunu daha da yukarı çekmek isteyen Stephen Weng ve ekibi dört adet bilgisayar öğrenme algoritması oluşturdu. Bu algoritmaları hazırlamak için ülkedeki yaklaşık 295.000 hastaya ait kayıtları kullanan ekip daha sonra 83.000 hastaya ait kayıtları yapay zeka üzerinde test etti ve sistemin yüzde 74.5 ile yüzde 76.4 arasında doğru tahminlerde bulunduğunu tespit etti.

Bu yüzde de 83.000 kişinin sağlık verilerini inceleyen yapay zekanın ACC/AHA yönergelerine kıyasla 355 hastayı daha kalp krizi konusunda uyarabileceğini ispatlıyor. Bununla birlikte sistem akıl hastalıkları ve kortikosteroid tüketimiyle ilgili riskleri de tespit edebiliyor.