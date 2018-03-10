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Yapay zeka mülakat yapıyor

Yapay zeka mülakat aktif olarak kullanılmaya başlandı. Güney Koreli şirket Midas IT, iş başvurusu sonrası aday mülakatlarını yapay zeka ile yapıyor.

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MIGHTY adlı bir yapay zeka sistemi kullanan şirket, başvuru sürecini otomatikleştiriyor ve başvuran adaylar ile mülakat gerçekleştiriyor. Bir kamera ve mikrofon aracılığıyla görüşmeye bağlanan adaya, MIGHTY tarafından sorular yöneltiliyor. Yüzdeki 68 farklı kas hareketini inceleyen yapay zeka, adayı duygu ve ifadelerini okuyor. Sistem ayrıca ses tonu ve sözel kalıpları da analiz ediyor.
 
Nöroloji üzerine 450 farklı bilimsel makaleyi analiz eden MIGHTY, bu analizlerden faydalanarak mülakat durumu hakkında çıkarımlarda bulunuyor. Mülakat sonucunda aday hakkında en uygun departmanın hangisi olduğu hakkında bilgi verebiliyor. Standartları belirlemek için MIGHTY için 28 farklı firmadan 3082 çalışanın verilerinin incelendiği belirtiliyor.
 
Ayrıca mülakat sırasında adayın kullandığı kelimeleri toplayıp, analiz ederek sürpriz sorular yöneltebiliyor.
 
(Techinside)

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