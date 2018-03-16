Yapay zeka tabanlı Google Lens, iOS için kullanımda

Google Lens, uygulamanın en son sürümü olan 3.15 ile iOS kullanıcılarına sunuldu. Google, sürümün yakın zamanda tüm kullanıcılara ulaşacağını belirtti.

Yapay zeka tabanlı Google Lens, fotoğraftan çeşitli bilgiler alacak

Google Goggles için geliştirilen yapay zeka teknolojisi üzerine kurulu olan Lens, önceden çekilmiş fotoğraflardaki ve canlı çekimlerdeki nesneleri tanımak için Google Asistan ile entegre bir şekilde çalışıyor.

Starting today and rolling out over the next week, those of you on iOS can try the preview of Google Lens to quickly take action a photo or discover more about the world around you. Make sure you have the latest version (3.15) of the app.https://t.co/Ni6MwEh1bu pic.twitter.com/UyIkwAP3i9 — Google Photos (@googlephotos) 15 Mart 2018

Bu ayın başlarında Mobil Dünya Kongresi’nde gösterilen Lens, çiçek türlerini ayırt edebiliyor. Kartvizit metinlerini ayrıştırabilen Lens, restoranları tanıyıp, takvim kayıtları oluşturabiliyor. Ayrıca lens, giderek gelişiyor ve daha birçok özelliği içinde barındıracak hale geliyor.

Örneğin, bir akıllı telefon kamerasını tarihi bir anıta doğru tuttuğunuz anda ekranda onunla ilgili bilgiler ve özellikler yer alıyor.

Google’ın sonraki Twitter gönderileri ise Lens’in avantajlarından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak ipuçları sunuyor.

Lens simgesine dokunarak yer işaretleri hakkında daha fazla bilgi edinebilecek veya bir fotoğrafta görülen metinde kopyalama işlemi yapabileceksiniz. Fotoğraftaki metinler, web sitelerine gitmek, yol tarifi almak, takvime etkinlik eklemek ve telefon numaralarını aramak için de kullanılabilecek.

Android için geçen hafta yayınlanmıştı

Başlangıçta Google Pixel cihazlarda kullanılabilen özellik, geçtiğimiz hafta Google Fotoğraflar uygulaması ile Android cihazlarda yerini aldı. Google, iOS desteğinin yakında yayınlanacağını söyledi ancak bir zaman belirtmedi.

Apple, fotoğrafı, kullanıcıyı, nesneyi ve konumları ayırt etme yeteneğine sahip görüntü tanıma özelliklerini barındırsa da, Siri’de şu an görsel arama işlevi yok.

Apple ayrıca, ARKit 1.5 ile yeni görüntü tanıma yeteneklerini de tanıttı. Böylece geliştiricilerin etkileşimli film posterleri ve kitap kapakları gibi çeşitli projeler üzerinde çalışmasını sağlıyor.

(ShiftdeIete)