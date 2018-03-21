Yapay zeka yakında insanlardan daha iyi roman yazabilecek

Yakın gelecekte insanların yapabildiği işlerin önemli bir kısmında rol sahibi olacağı söylenen yapay zeka, beklenmedik alanlarda da hünerlerini gösterecek. Business Insider'a konuşan Imperial College London'dan yapay zeka uzmanı Bjorn Schuller'a göre makine öğrenme teknolojisi, 10 yıl içinde mevcut zaaflarını ortadan kaldırarak insanlardan daha iyi romanlar yazabilecek.

Yapay zekadan farklı olarak insanlar şu anda bir metnin bağlamını bütünleştirebiliyor, dünyayı ve bir durumun analizini yaparken neler olup bittiğini anlamlandırabiliyor. Yapay zeka ise örneğin bir çalışmayı okuduğunda bağlamı eksik kalıyor, satır aralarındaki ironi, iğneleme ve diğer nüansları algılayamıyor.

YAPAY ZEKA FARKI KAPATIYOR

Bjorn Schuller'a göre yapay zeka bu insanlarla arasındaki bu açıyı yavaş yavaş kapatıyor. Farkı ortadan kaldırmakta olan gelişmeler ise duygusal zekanın gittikçe ön plana çıkmaya başlaması ve buna paralel olarak insanın depolayamayacağı oldukça geniş verileri, her türden bilgi veri tabanlarını yapay zekanın kaydederek kullanabiliyor olması.

Yapay zekanın şimdiden bazı şakalar yapabilir duruma geldiğini, kısa da olsa şiir yazabildiğini belirten Schullar, makinelerin sentezleme, bağlamı algılayabilmede yol aldığına dikkat çekiyor.

ARAŞTIRMACILARIN YERİNİ MAKİNELER ALABİLİR

"Bir makine ile bir insanı kıyasladığımız zaman makine Wikipedia ve benzeri bir çok kaynağı tarayabilir, bir kerede daha fazla bilgiyi avantajlı olarak üstelik işe yarar şekilde kullanabilir" diyen Schullar, bu gelişmenin sadece roman yazmakla sınırlı kalmayacağının da altını çiziyor.

Schullar'a göre yapay zeka şiir, resim gibi yaratıcılık yetenekleri alanında ve yeni çözümler yaratmakta insanları kısa bir süre içinde geçebilir. Yapay zekanın kendi başına yeni araştırma konuları bulabildiğine dikkat çeken Schullar, yeni araştırma konuları bulabilen yapay zekanın araştırmacı ve akademisyenlerin yerini de alabileceğini belirtiyor.

(Sputnik)