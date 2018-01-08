Yapay zekalı Honor View 10 satışa çıktı

Yapay zeka biriminin yanı sıra şık tasarımı, çift kamerası ve ince çerçeveleri ile ön plana çıkan akıllı telefonun Çin pazarında Honor V10, diğer bölgelerde ise Honor View 10 olarak lanse edildiğini belirtmek isteriz.

Honor View 10 özellikleri ile neler sunuyor?

5.9 inç büyüklüğünde 1080 x 2160 piksel çözünürlük sunan 18:9 bir IPS ekranın yer aldığı akıllı telefon, gücünü Kirin 970 işlemciden alıyor.

2.4 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A73 çekirdeğine ve 1.8 hızında çalışan dört adet Cortex A53 çekirdeğine ev sahipliği yapan Kirin 970, 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilirken Mali-G72 MP12 GPU ile geliyor.

View 10’un kamerasında kar, doğa, evcil hayvan ve portre gibi 13 farklı çekim modu yer alıyor. Çekim modu otomatiğe alındığında en iyi ayarı bulmak isteyen telefon, yapay zeka birimi sayesinde sahneyi sürekli tarıyor.

Tarama hızı ise saniyede 33 kez ile oldukça etkileyici. Böylece pozlama, renk sıcaklığı ve deklanşör ayarları otomatik olarak ayarlanıyor. Ayrıca, NPU sayesinde çok daha hızlı bir şekilde gerçek zamanlı çeviri yapılabiliyor.

6 GB RAM’in ve 128 GB depolama alanının yer aldığı cihaz 3750 mAh kapasiteli bataryadan beslenirken, SuperCharge teknolojisi ile geliyor.

ShiftDeIete'nin haberine göre, arka kısmında 16 MP ( f/1.8 ) + 20 MP kameraya ev sahipliği yapan cihazın, ön kısmında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

157 x 75 x 7 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında olan akıllı telefon, Android 8.0 Oreo ile geliyor. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS ve GLONASS bağlantılarını destekleyen cihaz, USB Type-C portunu kullanıyor.

ABD’de satışa sunulacak olan cihazın Avrupa fiyatı ise 499 Euro.