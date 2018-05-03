Yapılan araştırmaya göre geç uyuyanlarda erken ölüm daha yaygın

Northwestern Üniversitesinden yazar Kristen Knutson: "Kuzey-batı bölgelerinde yaşamaya çalışan insanlar, eğer geç saatlerde uyuyorlarsa sağlık problemleri yaşayabilirler” dedi.

Araştırmada halka açık bir veritabanından 38 ila 73 yaşlarındaki yaklaşık yarım milyon insandan bilgi toplandı. Araştırmaya katılanların %27’si kesinlikle bir sabah insanıyım derken, %35’lik bir kesim 'akşamdan ziyade sabah insanıyım' seçeneğini işaretledi. Daha çok akşam insanı olduğunu düşünenlerin oranı %28 olurken 'kesinlikle bir akşam insanıyım' diyenler katılımcıların %9’unu oluşturdu.

Ayrıca araştırmada kişilerin, sigara, alkol tüketimine ve sosyo-ekonomik durumlarını da bakıldı. Gruptaki ölümler, toplamda 10.500'ün üzerindeydi ve altı buçuk yıl boyunca belgelendi. Ekip, gece kuşları arasından ölenlerin oranının 'kesinlikle gündüz insanıyım' diyenlere oranla %10 daha fazla olduğunu gördü.

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Gece yarısı grubundaki insanlar, psikolojik bozukluklar, diyabet, mide ve solunum sıkıntısı çekmeye daha yatkındı ve gece saatlerinde daha az uyuyorlardı. Aynı zamanda sigara içmeye, alkol ve kahve içmeye ve uyuşturucu kullanmaya daha eğilimliydiler. Knutson “Belki de yüksek riskin sebebi, bu insanların biyolojik saatlerinin çevrelerindeki saatle uyuşmamasıdır. Psikolojik stres, vücut için uygun olmayan saatlerde yemek yemek, yeterince hareket etmemek, yeterince uyumamak, geceleri tek başına oturmak ya da alkol ve uyuşturucu kullanımı da riskin artmasına sebep oluyor olabilir” dedi.

(Webtekno)