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Yaşamın ilk döneminde annesiz kalmak yetişkin beynini etkiliyor

Yaşamın ilk döneminde kısa süreliğine de olsa annesiz kalmanın, yetişkinlikte beynin fonksiyonlarını ve kavrama yetisini değiştirdiği bildirildi.

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Indiana ve Purdue Üniversitelerinde görevli bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırmada, yaşamın erken safhasında yavrunun anneden kısa da olsa bir süre ayrılmasının yarattığı travmatik etkinin, hayvanların yetişkinliğinde beyin fonksiyonlarını değiştirdiği gözlemlendi.
 
Sonuçları "Translational Psychiatry" dergisinde yayımlanan araştırma, beyindeki bu değişikliklerin, şizofreni gibi nöropsikotik rahatsızlık riski bulunan kişilerde rastlanan semptomlarla benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.
 
Araştırma çerçevesinde beyin gelişimi açısından kritik dönemdeki 9 günlük yavru farelerin, 24 saat annelerinden ayrı tutulduğu ve yetişkinliklerinde beyin taramasından geçirildiği belirtildi.
 
Taramalar, hayvanların beyin fonksiyonlarının ve kavrama yetilerinin değiştiğini gösterirken, annelerinden ayrılmayan farelerde benzer bulgulara rastlanmadı. 

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