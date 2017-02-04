Yeni 512 GB’lık hafıza kartı, fiyatı ise biraz tuzlu!

Bu durumun farkında olan üreticiler de piyasaya sundukları depolama çözümleriyle kullanıcıların derdine derman oluyor. Sunduğu hafıza kartlarıyla genellikle profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilen Lexar, yüksek kapasitesiyle dikkat çeken yeni hafıza kartını tanıttı.

Lexar Professional 3500x CFast 2.0 ailesi altında profesyonel kullanıcılara yönelik geliştirilen compact flash kart 445 MB/s yazma hızına ve 525 MB/s okuma hızına ulaşabiliyor. Film yapımcılarının beklentilerini karşılamayı amaçlayan kartın ağırlaştırılmış video çekimler (slow-motion) için yüksek kare hızları, 4K çözünürlük ve RAW formatlar için yeterli olduğu belirtiliyor.

512 GB’lık depolama kapasitesine sahip olan kart, kullanıcıların veriyi çok hızlı bir şekilde başka bir sürücüye kopyalamasına imkan tanıyor. Hafıza kartı bununla birlikte Image Rescue adı verilen bir yazılımla birlikte geliyor. Kullanıcıların ömür boyu ücretsiz olarak kullanabileceği yazılım sayesinde hasar görmüş fotoğraflar olsa bile kullanıcıların bu fotoğrafları geri getirebileceği dile getiriliyor.

Hafıza kartını alan kullanıcılara ömür boyu garanti ve teknik destek verildiğini de unutmadan söyleyelim. Lexar’ın 512 GB’lık hafıza kartının yurt dışındaki fiyatı ise 1.700 dolar.