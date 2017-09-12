iPhone 8 ya da iPhone X sonunda tanıtılıyor! Peki yeni iPhone'larla bizleri neler bekliyor?

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20:02 – Tim Cook sahnede!

20:01 – Sahnede, Steve Jobs sahnesine hoş geldiniz yazısı belirdi.

19:55 – Etkinliğin başlamasına 5 dakikadan az bir süre kaldı.

19:53 – J.J. Abrams da geldi. Yoksa Star Wars’la ilgili özel bir duyuru mu yapılacak…

19:51 – Etkinliğin başlamasına 9 dakikadan az bir süre kaldı.

19:42 – Disney CEO’su Bob Iger da etkinlikte. Apple TV ve iPhone’lar için özel içerikler yolda olabilir.

19:41 – Etkinlikte Apple efsanelerinden Steve Wozniak da var. Wozniak, Apple’dan ayrılsa da sıkı bir Apple kullanıcısı olmayı sürdürüyor.

19:40 – Dolby CEO’sunun da etkinlikte olduğu söyleniyor. Apple TV’yle ilgili yeni duyurular olabilir.

19:30 – Etkinliğin başlamasına yarım saatten az bir süre kaldı.

İşte Apple’ın yeni Steve Jobs kampüsünden bir görüntü.

Apple CEO’su Tim Cook, resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Steve Jobs sahnesinde ilk kez bir etkinlik gerçekleştirecekleri için heyecanlı ve gururlu olduklarını dile getirdi. Bu günü “Büyük gün!” olarak niteleyen Cook, bir de görsel paylaştı.

Son gelen bilgiler, Apple’ın bu etkinlikte 3 telefon modeli tanıtacağı yönünde. Bunlar iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X.

Steve Jobs Theater'da sizlere ilk defa "merhaba" demek benim için büyük bir onur diyor.

Detaylar geliyor...