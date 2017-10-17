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Yeni Audi A7 19 Ekim’de geliyor

Audi resmi Twitter hesabı üzerinden yeni nesil Audi A7 modeline ait bir teaser görseli yayınladı.

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Audi yeni nesil A7’yi resmi Twitter hesabı üzerinden kısa şekilde tanıttı. Atılan tweette ayrıca yeni A7’nin 19 Ekim‘de açılışının olacağı sözü verildi. Şirket, tweet’iyle A7’nin yeni ama yine de tanıdık olan silüetini gösteren bir görsel içerik paylaştı.
 
Audi A7 hangi özelliklere sahip?
 
Twitter‘da yapılan kısa tanıtımdan çok bir şey anlaşılmasa da yeni Audi A7 hakkında varsayabileceğimiz bir kaç şey var. Görünüş açısından, 2019 A8 gibi diğer yeni Audi modellerine bir miktar benzerlik taşıdığını tahmin edebiliyorum. Krom şeritlerin görüntü kazandırmayacağını düşünebiliriz fakat arka lambalar muhtemelen benzerlikler taşıyacak.
 
Güç aktarma mekanizmasına gelince, muhtemelen I4’lerden V8’lere kadar çeşitli motorlardan biri bulunabilir ve A8 ile aynı 48 voltluk hafif melez teknolojiye sahip olabilir. A8, SAE 3 seviye yarı sürücüsüz kullanım yeteneğine sahip, bu nedenle yeni A7’de aynı özelliği görmemiz mümkün. Bu bilgilerin dışında varsayım oluşturamayız.
 
A7 otomobil pazarına  girdiğinde ciddi bir rekabete sahip olacak. Porsche, yepyeni bir Panamera’yı ve Mercedes-Benz‘in de yakın gelecekte CLS-Sınıfı hatchback’ini sunması bekleniyor.
 

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