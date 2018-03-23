Yeni Chrome sürümü sesli olarak otomatik oynatılan videoları engelleyecek

Chrome 64 sürümünde sunulması planlanan ancak bir türlü gelmeyen otomatik video oynatma engelleme özelliği kullanıcılarla buluşmak üzere. Bu özellik sayesinde web sitelerinde bir anda yüksek sesle oynamaya başlayan videolardan kurtulmuş olacaksınız.

Şu an masaüstü ve mobil sürümü beta olarak yayında olan Chrome 66, sadece sesi olmayan, sesi kapalı olan veya daha önce tıkladığınız videoların otomatik olarak oynatılmasına izin verecek. Tarayıcı ayrıca, videoları nasıl kontrol edeceğine sizin daha önceki davranışlarınıza da bakarak karar verecek. Örneğin, bir web sitesinde gösterilen medyayla daha önce ilgilendiyseniz masaüstü sürümü otomatik video oynatacak. Mobil sürümse web sitesini ana ekranınıza eklediyseniz video oynatımı gerçekleştirecek.

Google, üçüncü taraf yazılımlar dolayısıyla gerçekleşen tarayıcı çökmelerini de azaltmak niyetinde. Böyle bir çökme durumunda uyarı mesajlarının da gösterileceği belirtiliyor.

Chrome 66 çıkış tarihi olarak 17 Nisan bekleniyor.

(ShiftdeIete)