Yeni Galaxy S9 ve S9+ görselleri cihazların tanıtıma hazır hale geldiğini gösteriyor

2018 yılına girmiş durumdayız ve Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S9 ve S9+ modelleri hakkındaki sızıntılar hiç bitmeyecek gibi görünüyor. İnternete sızan yeni görsellere baktığımızda her iki Galaxy S9 varyantının da önümüzdeki ay tanıtılmaya hazır hale geldiğini görüyoruz.

Render'lar Galaxy S9 ve S9+ modellerinin neye benzeyeceğini görmemiz adına ön ve arka tasarımlarını ortaya koymuş durumda. Ancak sadece Galaxy S9'un arka panelini görebiliyoruz ve bu da bize cihazın çift kamerayla gelmeyeceğini açıkça gösteriyor. Bu arada diğer varyantın arka tarafının gizli tutulmuş, dolayısıyla çift arka kamerayla gelme ihtimali var.

Cihazların ön tasarımı ise Güney Koreli teknoloji devinin selfie çekimlerini geliştirmeye odaklandığını doğrular şekilde çift ön kamera kullandığını gösteriyor. Ayrıca yenilikçi iris tarayıcı da yine S9 serisinde göreceğimiz diğer teknolojiler arasında yer alacak.

Parmak izi sensörü arka kameranın altında

Tasarım aynı zamanda, her iki cihazın da S8 ve S8 Plus'a bezer şekilde ince çerçeveli OLED ekranla geleceğini ortaya koyuyor. Alt çerçevenin daha da inceltileceği gibi bir beklenti vardı ancak çok aşırı bir fark olduğu söylenemez. Ses düğmeleri ve güç butonu önceki cihazlarda olduğu gibi benzer noktalarda yer alıyor.

Dikkati çeken bir başka tasarım değişikliği ise parmak izi tarayıcısının konumuyla ilgili. Parmak izi sensörü artık cihazın arka kamerasının altında yer alıyor. Yani kullanıcılar S8/S8+ modellerinde olduğu gibi parmak izi okuyucusunun kullanımı esnasında kamera lensinin kirlenmesi gibi bir sorunla karşılaşmayacaklar.

Donanım Haber'de yer alan habere göre, Galaxy S9 varyantları ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylanmış durumda. Bu nedenle muhtemelen Şubat ayı sonuna kadar 2018 yılının iki büyük amiral gemisinin tanıtılmasına şahitlik edeceğiz.