Yeni geliştirilen 3D baskı yöntemi ile robotlar dokunmayı hissedecek

SEAS ve Wyss Enstitüsü araştırmacıları yumuşak robotlarda yaşanan katı sensör probleminin önüne geçecek yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmacıların geliştirdiği 3D olarak basılabilen iletken mürekkep, birden fazla malzemeyi, ürüne entegre bir şekilde ekliyor. Örnek bir uygulamada, yumuşak robotlarda ciddi bir soruna neden olan sensörler, iletken mürekkeple entegre edildi. Böylelikle, robotun yumuşak ucu, nesneye dokunduğunda ve deforme olduğunda iletken mürekkep iletimi sağlayarak sensöre sinyal gönderebiliyor.

Gönderilen sinyalin büyüklüğüne bağlı olarak yumuşak robot, çalışma aralığına uygun şekilde hareket edilmesini sağlayacak.

Yumuşak robotlarda, uçların özel malzemelerden yapılıyor olması ve insan çalışanların yerine veya iş birliği içinde kullanılması işlem güvenliği sağlıyor. Yüksek uyumlu malzemelerden yapılmış yumuşak robotla, invaziv cerrahi , dış iskelet takımları ve endüstriyel alanda kullanılmalarını sağlıyor.

(Techinside)