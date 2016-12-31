Yeni geliştirilen 'Wi-Fi Ampul' sayesinde rekor hızda veri aktarımı sağlandı

Bu durum uzun metrajlı bir film için bu cümlenin sadece son üç kelimesini okuyabileceğiniz kısalıkta bir süreye denk geliyor.

Geçtiğimiz yıl, Estonyalı bir teknoloji firması saniyede 1 GB lık ,ortalama bir WI-FI’dan 100 kat hızlı, veri aktarabilecek bir teknoloji geliştirmişlerdi. ACS Photonics’te yayınlanmış yeni ilerleme ise bundan tam 40 kat hızlı.

Çalışma mantığı görünmeyen ışık haberleşme teknolojisine dayanan LI-FI, titreyen LED ışıkları ile gerçekleşiyor ve fark edilemez derecedeki ekstrem hızlarda ikili sistem ile diğer cihazlarla haberleşiyor.

Nano yapılı malzemelerle hazırlanmış ampullerle kombinasyonu sağlanan bu yeni sistem, evinize ya da ofisinize entegre edilerek ışığın, akıllı televizyonunuza deli gibi hızlı bir Netflix yayınının yapılmasını ya da bir Frank Ocean albümünü indirmesini söylemesi sağlanırken bu teknoloji de gündelik gerçeğimiz haline geliyor.

Kaynak: PopularScience