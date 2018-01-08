Yeni HTC Vive sanal gerçeklik başlığı CES 2018'de sahneye çıkacak

HTC önümüzdeki hafta CES 2018'de yeni bir Vive sanal gerçeklik başlığı tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket Twitter üzerinden yayınladığı bir teaser görselle bunun sinyallerini verdi. Yayınlanan teaser yeni VR başlığın öncekinden daha yüksek çözünürlüğe sahip olabileceğini ortaya koyuyor. En azından verdiği izlenim o yönde.

HTC'nin Twitter aracılığıyla paylaştığı teaser çok fazla detay vermese de çözünürlük kelimesine odaklanıldığını görüyoruz. Bu da HTC Vive'in çözünürlük açısından daha gelişmiş bir versiyonunun yolda olduğunu gösteriyor.

Göz başına 4K çözünürlük sunabilir

Mevcut HTC Vive, 2160 × 1200 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. Yani göz başına 1080 × 1200 piksel çözünürlük sunuyor. HTC'nin sanal gerçeklik başlığını göz başına 4K çözünürlük sunabilecek şekilde yükseltebileceği konuşuluyor. Şirket bunu yaptığı taktirde önemli bir ilerleme kaydetmiş olacak ve bu da Vive'i rekabet açısından ön plana çıkaracaktır.

donanım Haber'de yer alan habere göre, HTC şu an için cihazın teknik özellikleriyle ilgili açıklama yapmış değil. Ayrıca tanıtımı yaklaşan sanal gerçeklik başlığının göz başına 4K çözünürlük sunabileceğine dair bir ipucu vermedi. Tüm bilgilerin doğrulanmadığı sürece bir spekülasyon olduğunu unutmamak gerekir.