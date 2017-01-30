Yeni iPhone 8 konsepti çerçevesiz tasarımıyla büyülüyor

Uzun zamandır ortaya atılan iddialar neticesinde tasarlanan telefonun mevcut modelin tasarım formuna sadık kaldığını söylemek mümkün.

Piyasada satılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’tan farklı olarak tamamen çerçevesiz ekranlı bir tasarımla karşımıza çıkan telefonda ses açma/kapama, ses tuşları ve Lightning bağlantısının bir önceki modelle aynı yerde yer aldığı görülüyor.

Çerçevesiz tasarımıyla hayranlık uyandıran bir tasarım çizgisi sunan telefonun farklı bir tasarımla gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı tasarım ofisi haricinde farklı bir tasarım ofisi de iPhone 8’in tasarımını şimdiden gözler önüne sergiledi. Çerçevesiz tasarımıyla hayranlık uyandıran bir tasarım çizgisi sunan telefonun farklı bir tasarımla gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı tasarım ofisi haricinde farklı bir tasarım ofisi de iPhone 8’in tasarımını şimdiden gözler önüne sergiledi.

Iskandar Utebayev’in tasarım imzasını taşıyan iPhone 8 konsepti çerçevesiz tasarımıyla göz alıcı bir tasarıma sahip. Yeni tasarım haricinde A11 işlemci, geliştirilmiş kamera, suya karşı daha dayanıklı bir gövde, güvenliğin artırılması için yeni bir Touch ID teknolojisi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta beklenen diğer özellikler arasında.