Yeni iPhone hakkında son gelişmeler

Parmak izi sensörün yeni iPhone modelleri için yeniden tasarlanacağını söyleyen Kuo, Apple’ın yeni biyomerik sensörler geliştirdiğini belirtiyor.

Kuo’nun yeni iddiasına göre parmak izi sensörün ana ekrana entegre edilmesi 2017 yılına yetişmeyecek. Yani buradan anlayacağımız iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta da ana ekran tuşu ekranın altında yer alacak.

Apple’ın gelecekte parmak izi sensörüyle birlikte yüz tanıma teknolojisinin de kullanılacağını söyleyen Kuo, Apple’ın göz tarama teknolojisini tercih etmeyeceğini belirtiyor. Gelecekteki modellerde Touch ID’nin yerine yüz tanıma teknolojisinin gelmesi kuvvetle muhtemel.

Esnek OLED panelin kullanılması için Apple’ın 3D Touch sensöründe de değişikliğe gideceğini söyleyen Kuo, şirketin çerçevesiz ekranlı telefon tasarımı üzerindeki tüm çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor. Güvenliğin artırılması için yeni bir Touch ID teknolojisinin yeni iPhone modellerinde yer alacağını dile getiren Kuo, ana ekranda yer alacağı söylenenen Touch ID’nin çerçevesiz ekran tasarımı için gereksinimlerini karşılayamadığının altını çiziyor.

Ana ekran tuşunun yer almaması durumunda Apple’ın Touch ID sisteminde nasıl bir değişiklik yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Yepyeni bir tasarıma ve OLED ekrana sahip olacağına kesin gözüyle bakılan iPhone 8’in eylül ayında tanıtılması bekleniyor.