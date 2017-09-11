Yeni iPhone'ların isimleri ortaya çıktı

Apple’ın yeni amiral gemisinin ismi çok büyük bir ihtimalle iPhone’un 10. Yılı nedeniyle iPhone X olacak. Ancak diğer çıkacak olan iki model için isim tartışmaları hala devam ediyor.

Maaaybe the DeviceTree is lying about the marketing name, maybe not. But right now, D22 thinks it is iPhone X, so that's good enough for me — Steve T-S (@stroughtonsmith) 9 Eylül 2017

Bir oyun geliştiricisi olan Steven Troughton-Smith’in paylaştığı tweette yeni çıkacak 3 iPhone modelinin isimlerini iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X olacağını açıkladı.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X pic.twitter.com/OVLfhLxTdT — Steve T-S (@stroughtonsmith) 9 Eylül 2017

Bu modellerin isimleri sadece bir kod içerisinde geçiyor ve onaylanmadı. Ancak iPhone’un 10. Yılı nedeniyle çıkacak modellerden bir tanesinin adının iPhone X olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Apple’ın yazılımlar içine koyduğu bu isimlerin sadece bir kod adı olma ihtimali de bulunuyor. Yani çıkacak 3 yeni modelin isimleri daha farklı olabilir. (Yeni Şafak)