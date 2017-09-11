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Yeni iPhone'ların isimleri ortaya çıktı

iPhone serisine katılacak olan 3 yeni telefonun isimleriyle ilgili yeni bir iddia daha ortaya çıktı. Bir oyun geliştiricisi olan Steven Troghton-Smith attığı tweet ile yeni modellerin isimlerini açıkladı.

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Apple’ın yeni amiral gemisinin ismi çok büyük bir ihtimalle iPhone’un 10. Yılı nedeniyle iPhone X olacak. Ancak diğer çıkacak olan iki model için isim tartışmaları hala devam ediyor.
 
 
Bir oyun geliştiricisi olan Steven Troughton-Smith’in paylaştığı tweette yeni çıkacak 3 iPhone modelinin isimlerini iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X olacağını açıkladı.
 
 
Bu modellerin isimleri sadece bir kod içerisinde geçiyor ve onaylanmadı. Ancak iPhone’un 10. Yılı nedeniyle çıkacak modellerden bir tanesinin adının iPhone X olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
 
Apple’ın yazılımlar içine koyduğu bu isimlerin sadece bir kod adı olma ihtimali de bulunuyor. Yani çıkacak 3 yeni modelin isimleri daha farklı olabilir. (Yeni Şafak)

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