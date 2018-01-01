Yeni nesil savaş aracı: Korhan
ASELSAN, çağın muharebe sahası ihtiyaçlarını en ileri derecede karşılamak üzere yeni nesil Zırhlı Muharebe Sistemi 'Korhan'ı geliştirdi. Güncel teknolojinin son olanakları kullanılarak geliştirilen sistem üstün özellikleriyle modern orduların görev ihtiyacını en iyi şekilde karşılayabilecek.
Yüksek ateş gücüne sahip, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatılan Korhan, son teknoloji ürünü kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleriyle kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabiliyor. Korhan sisteminde ana silah olarak yüksek atım hızına sahip 35 milimetre top kullanılıyor. Söz konusu topun üretimi milli imkanlarla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılıyor.
Tüm tehditlere karşı öz savunma
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