Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Yeni nesil savaş aracı: Korhan

ASELSAN, çağın muharebe sahası ihtiyaçlarını en ileri derecede karşılamak üzere yeni nesil Zırhlı Muharebe Sistemi 'Korhan'ı geliştirdi. Güncel teknolojinin son olanakları kullanılarak geliştirilen sistem üstün özellikleriyle modern orduların görev ihtiyacını en iyi şekilde karşılayabilecek.

  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüksek ateş gücüne sahip, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatılan Korhan, son teknoloji ürünü kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleriyle kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabiliyor. Korhan sisteminde ana silah olarak yüksek atım hızına sahip 35 milimetre top kullanılıyor. Söz konusu topun üretimi milli imkanlarla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılıyor.
 
Tüm tehditlere karşı öz savunma

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK tükeniyor! İçişleri Bakanlığı terörle mücadele bilançosunu açıkladı

PKK tükeniyor! İçişleri Bakanlığı terörle mücadele bilançosunu açıkladı

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA