Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın tasarımı şekilleniyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin çıkarttığı TAIMAG dergisinin 105. sayısında yer alan görüntüde Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlattığı 'HÜRJET' Projesi'nin konsept tasarımına ilişkin yeni görüntüsne yer verdi.

1.2 Mach hız ve 45,000 ft maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak olan HÜRJET son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracak. HÜRJET’in 3000kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli, Türkiye ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde, hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacak.

HÜRJET’in devam edecek ön tasarım aşaması, detay tasarım, prototip üretimi ve yer testleri aşamalarının tamamlanmasının ardından ilk uçuşunu 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Projenin halen devam etmekte olan kavramsal tasarım aşamasında, yapılan pazar analizinin ışığında tek ve çift motor alternatifleri değerlendirilerek, motor sayısına karar verilecek ve buna uygun olarak kavramsal tasarım çalışmaları yürütülecek. Uçakta yer alması planlanan sistemlerle ilgili firmalarla ortak çözümler oluşturulacak.

HÜRJET’in Genel Özellikleri :

Maksimum Hız: 1.2 M

Maksimum İrtifa: 45,000 ft

Maksimum G Zarfı: +8/-3 g

Tırmanma hızı, Maks: 25,000 ft/dk

Keskin dönüş, Maks. G: 6,5 g (15,000 ft irtifa)