Yeni tanıtılan iOS 12’nin tüm özellikleri

Apple WWDC 18’de İOS 12’yi tanıttı. Apple’ın 2 kat performanslı çalıştığını iddia ettiği yeni iPhone işletim sistemi, özellikle AR (arttırılmış gerçeklik) konusunda büyük yeniliklerle geliyor.

İOS 12 ÖZELLİKLERİ

İOS 12’de pek tasarımsal değişiklik bulunmuyor. Ancak Yeni sürümde AR yani Arttırılmış Gerçeklik konusunda çok iyi çalışılmış gibi görünüyor. Bu yönde Apple, Pixar Animation Studios ile işbirliğine giderek yeni bir dosya formatı oluşturmuş. Bu formatı ‘’.USDZ’’ olarak isimlendiren iki şirketin çabası sayesinde iPhone’lar ve iPad’ler artık AR dosyalarını her yerden açabiliyor olacak. Örneğin, .USDZ uzantılı bir haber animasyonu, iPhone ve iPad’ler tarafından 3 boyutlu bir şekilde görülebilecek. .USDZ formatı Adobe Cloud uygulamaları ile de kullanılabilecek.

AR KİT 2.0 OYUN DENEYİMİNİ ARTTIRACAK

Apple’ın Arttırılmış gerçekliği kiti AR Kit AR Kit 2.0 ile karşımıza çıktı. AR Kit 2.0 ile birlikte gerçek zamanlı yüz takibi ve gerçekçi çözümlemeler yapılabiliyor. Ayrıca 3D objeler gerçek boyutlarıyla deneyimlenebiliyor. AR destekli oyunlar ise çoklu oyuncularla birlikte oynanabiliyor.

YENİ MEASURE UYGULAMASI İLE HER ŞEYİ ÖLÇÜN

İOS 12’nin bir diğer yeniliği ise Measure yani Ölçüm uygulaması. Bu uygulama AR teknolojisini kullanarak herhangi bir nesnenin ölçülerini alıyor ve size sunuyor. Ölçüm uygulaması 3D ölçümler de yapabiliyor.

YENİLENEN FOTOĞRAFLAR UYGULAMASI ARTIK DAHA AKILLI

iPhone ve iPad’lerdeki fotoğraflar uygulaması da yenilendi. Fotoğraflar uygulamasına arama sekmesi eklendi ve bu arama sekmesinin yetenekleri arttırıldı. Örneğin, çiçek aramasında siz daha çiç yazmadan uygulama size çiçek araması için tahminde bulunacak. Siz çiçek araması yaptığınızda çiçek içeren fotoğraflarınızı önünüze serecek. Fotoğrafları çekim lokasyonuna göre de ayıklayacak olan yeni fotoğraflar uygulamasına bir sekme daha eklendi. ‘’For You’’ yani ‘’Senin İçin’’ adındaki bu sekme size anılarınızı hatırlatıyor ve anılarınız arasında öne çıkan fotoğrafları gösteriyor. Çeşitli tavsiyeler veren Senin İçin sekmesi, fotoğraftaki kişileri de tavsiye ediyor. Tıpkı Facebook’un fotoğraf etiketlemesinde yaptığı gibi.

SİRİ KISAYOLLARI İŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAK

Siri İOS 12 ile büyük bir güncelleme aldı. Siri’nin en büyük yeniliklerinden biri olan Kısayollar, hızlı aksiyonlar sağlıyor. Örneğin, Anahtar uygulamasına erişmesine izin verdiğiniz Siri, anahtarlarınızı kaybettiğinizde anahtarlarınızın nerede olduğunu size söylüyor. Yeni Kısayollar uygulaması, sizin düzeninizi öğrenip size tavsiyeler veriyor. (Bu sabah kahveni unutma, X’in doğum günü ona mesaj at gibi) Yeni eklenen Kısayollar uygulamasıyla hangi uygulamalarda Siri kısayollarının kullanacağı belirlenebiliyor. Gerçekten işleri kolaylaştıran bir yenilik.

APPLE NEWS SİZE ÖZEL HABERLER VERECEK

İOS 12’nin yeni uygulamalarından biri de Apple News. Adı üstünde bir haber uygulaması olan Apple News ile birlikte Apple sizin için kişiselleştirilmiş bir haber döngüsü oluşturuyor. Bu haber döngüsündeki her bir haber Apple editörleri tarafından tek tek el ile seçiliyor. Apple’ın yeni haber uygulaması yeni haber kanalı tavsiyelerinde bulunabiliyor.

BORSA UYGULAMASI ARTIK ÇOK DAHA DETAYLI

Borsa uygulaması ise tasarımsal olarak revize edildi. Artık iPad’lerle de çalışabilen Borsa uygulaması Apple News’ten aldığı borsa haberlerini Borsa uygulamasında gösteriyor ve açıyor. Döviz kurlarındaki ani değişiklikler canlı ve güncel bir şekilde gösteriliyor. Sesli Notlar uygulaması da Apple’ın İOS 12 güncellemesinden nasibini alan uygulamalardan. İOS 12 ile arayüzü kolaylaştırılan Sesli Notlar da artık iPad’lerle çalışabiliyor. iCloud desteği veriyor.

iBOOKS GİTTİ APPLE BOOKS GELDİ

iBooks uygulaması İOS 12 ile birlikte yeniden dizayn edildi ve adını Apple Books olarak değiştirdi. Kitap okurken kaldığı yerden devam edebilme özelliği getiren yeni Apple Books artık sesli kitapları keşfetmeyi de kolaylaştırdı.

CARPLAY’E NAVİGASYON DESTEĞİ

Apple’ın CarPlay sistemi de bir takım yenilikler aldı. CarPlay artık 3. Parti navgasyon uygulamalarını da çalıştırabilir duruma geldi.

RAHATSIZ ETME MODU İLE UYKUSUZLUĞA SON

Rahatsız Etme Modu (Do Not Disturb) daha da geliştirildi. Gece uykuları için uyku saatinde beni rahatsız etme seçeneğini de Rahatsız Etme Modu’na ekleyen Apple, siz uykudayken artık gereksiz bildirimleri göstermiyor. Kontrol merkezinden rahatsız etme modunun saati, süresi ve lokasyonu belirlenebiliyor.

BİLDİRİMLERİ GRUPLAMA ÖZELLİĞİ İOS 12’DE

Uzun zamandır beklenen bildirimleri gruplama özelliği İOS 12 ile birlikte gerçek oldu. İOS 12 kullanıcıları artık ne kadar bildirim almak istediklerine kendileri karar verecek. Kilit ekranından bildirimler kolayca sessize alınabilecek.

HAFTALIK AKTİVİTE ÖZETİ İLE TELEFONDA NE KADAR VAKİT GEÇİRDİĞİNİZİ ÖĞRENİN

Ekran Süresi uygulaması bir nevi haftalık aktivite özetini kullanıcılarına sunuyor. Haftalık telefon kullanım süresini gösteren yeni uygulama, sosyal medyada ne kadar vakit geçirildiğini, hangi uygulamanın ne kadar bildirim aldığını gösteriyor. İçerisindeki App Limit uygulaması sayesinde fazla zaman harcanan uygulamalar sınırlandırılabiliyor. Örneğin, 1 saatlik İnstagram limitinde 1 saatlik İnstagram kullanımı sonrası İnstagram kapanıyor ve açılmıyor.

YENİ MEMOJİ ÖZELLİĞİ ANİMOJİ’NİN PABUCUNU DAMA ATACAK

Animoji’ye de bir takım yenilikler geldi. Hayalet, Koala, Kaplan ve T-Rex olmak üzere dört yeni animoji yüzüne kavuşan Animoji özelliği, artık dil takibi de yapabiliyor. Apple İOS 12 ile birlikte Animoji’nin yanına bir de Memoji özelliğini ekledi. Memoji ise basitçe sizin görünüşünüze göre bir animoji oluşturuyor.

SNAPCHAT’İN RENKLİ DÜNYASI MESAJLARA GELDİ

Mesajlar uygulamasına da birçok yeni efekt eklendi. Snapchat benzeri efektlere, şekillere, metinlere ve çıkartmalara kavuşan yeni Mesajlar uygulaması, Animoji ve Memoji ile daha renkli hale geldi.

FACETİME İLE TOPLANTI YAPMAK ARTIK MÜMKÜN

Takdire Şayan bir yenilik de FaceTime’a geldi. Özellikle iş toplantılarını oldukça kolaylaştıracak olan Grup özelliği artık FaceTime’a geldi. Grup FaceTime sayesinde 32 kişiye kadar eş zamanlı olarak FaceTime görüşmesi gerçekleştirilebiliyor.

İOS 12 ÇIKIŞ TARİHİ

Apple’ın yeni işletim sistemi İOS 12 etkinlik bittiğinde ya da etkinlikten tam 1 hafta sonra geliştiricilerin kullanımına sunulacak. İOS kullanıcıları ise İOS 12’nin nihai sürümüne Eylül ayında sahip olacak.

İŞTE İOS 12’YE GÜNCELLENECEK İPHONE VE İPAD’LER

iPhone: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X

iPad: iPad Pro (10.5), iPad Pro (2017) iPad 2017, iPad 2018, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4 ve 6. Nesil iPod Touch