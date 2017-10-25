Yerli arama motoru 'Yaani' duyuruldu!
Yerli arama motoru düzenlenen basın toplantısı ile Turkcell tarafından duyuruldu. Türkiye’nin kapsamlı ve fonksiyonel ilk Türk arama motoru olacak olan Yaani, kullanıcılara diğer arama motorlarına rakip olacak bir performans vaat ediyor.
Basın toplantısı sırasında özellikle logosuyla dikkat çeken Yaani toplantıya katılan gazeteciler tarafından da beğeniyle karşılandı. Ülkemizin internet ortamındaki en büyük eksiklerinden biri olan, uzun süren çalışmalara ve denemelere rağmen bir türlü stabil bir hizmet alamadığımız arama motoru sorununa böylece çözüm gelmiş oldu.
CANLI YAYIN: Türkiye'nin arama motoru Yaani. https://t.co/6bOF0Z0LnC— Yaani (@yaanitr) 25 Ekim 2017
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