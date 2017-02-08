Yerli firmadan kişiye özel kontakt lens

Sivas'ta organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmada, korneaya yüzde 100 uyumlu kişiye özel kontakt lens üretiliyor.

Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, Türkiye'nin ilk göz içi ve kontakt lens üretim tesisi Anadolu Tıp Teknolojileri AŞ, 2005'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Firma, ürünlerini içerde ve lojistik merkezi Hollanda olan bir firma ile yaptığı anlaşma çerçevesinde dış pazarda satışa sunuyor.

Fabrikanın üretim müdürü Muhammed Nalbant, oftalmik (gözle ilgili) tıbbi cihaz ürettiklerini söyledi.

Ana üretimlerinin göz içi katarakt ve kontakt lens çeşitleri olduğunu belirten Nalbant, ayrıca yeni ürünler için de çalışma yaptıklarını anlattı.

Nalbant, kişiye özel kontakt lens üretimini Türkiye’de gerçekleştiren tek firma olduklarını dile getirerek, "Daha önceleri bu ürünler kişiye özel üretildiği için yurt dışından sipariş edilmekteydi ve uzun süreler sonucunda kişi ulaşmaktaydı. Bu tip lenslerin hastaya kısa sürede ulaştırılması çok önemlidir. Biz de ürettiğimiz ürünü yaklaşık 3 iş gününde kullanıcıya ulaştırabiliyoruz." diye konuştu.

"Bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik ürünün tasarımı"

Kişiye özel lenslerin kullanıldığı rahatsızlıklar ile ilgili de bilgi veren Nalbant, şunları kaydetti:

"Lensler öncelikle, keratokonus (kornea sivrileşmesi) denilen göz rahatsızlığının giderilmesinde kullanılacak. Bunun yanında korneal bozukluklarda, göz kuruluğunda, doğuştan veya yaralanmalar sonucu oluşan göz travmalarında ve benzeri korneal rahatsızlıklarda kullanılacak. Bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik ürünün tasarımı. Lenslerin üretimi için korneal kalıp alınarak kişiye özel yüzde yüz kornea uyumu sağlanmakta ve hasta memnuniyeti en yüksek seviyede tutulmakta. Kişiye özel tasarımı sayesinde dünyada üretilen diğer benzerlerinden ayrılıyor ve ince lens yapısı sayesinde de diğer lenslerde görülen komplikasyonlar yok denecek kadar az seviyeye iniyor."

"Avrupa ve Türkiye'deki tek firmayız"

Nalbant, korneal kalıplama sisteminin Ankara'da özel bir tedavi merkezinde uygulandığını, korneal topografi ve kalıplama için hastaların bu merkeze yönlendirildiğini belirterek, "Bu konuda korneal kalıp sistemiyle kişinin korneasına özel üretim yapan Avrupa ve Türkiye'deki tek firmayız." dedi.

Bu ürünü Türkiye'de üretmekten son derece mutlu olduklarını ve müşteri memnuniyetiyle de bu mutluluğu katladıklarını aktaran Nalbant, "Türkiye'de, Sivas’ta ilk kez kornea yapısına yüzde yüz uyumlu, kişiye özel korneal kalıp teknolojisi ile skleral kontakt lensler üretiliyor. Türkiye merkezli satışlarımız başladı. Kullanıcılar, bayiler aracılığı ile ya da direkt olarak fabrikamızdan lenslere ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.