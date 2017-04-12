Yerli gemisavar füze Atmaca'nın ilk fotoğrafı yayınlandı

Deniz Kuvvetleri tarafından halihazırda kullanılan Harpoonların yerini alması amacıyla geliştirilen Atmaca gemisavar füzenin ilk görseli yayınlandı.

Ada sınıfı korvetler, yeni tip karakol botları gibi bir çok milli savaş gemisini üreten Türkiye, İ sınıfı fırkateynlerin de ihtiyacı olacak gemisavar füze ihtiyacını milli imkanlarla karşılamak üzere Atmacayı geliştirdi.

200 kilometre üzeri menzile sahip olduğu belirtilen Atmaca, 800 kilogram ağırlığı sahip. RF arayıcı başlık bulunan füzenin 2018 yılında üretime geçeceği belirtiliyor.

Halen testleri devam eden füzenin geriye dönük olarak TCG Büyükada gibi Harpoon kullanan milli gemilere de entegre edilebileceği belirtiliyor.