Yerli İHA'lara uluslararası sınav

Türkiye'de üniversite ve liselerde geliştirilen insansız hava araçları (İHA), yurt içinde ve dışında geliştirilen rakip ürünlere karşı yeteneklerini sergileyecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Uluslararası İHA Türkiye Yarışması ile toplumda İHA'lar konusunda farkındalık oluşturulması, bu alanda sanayi-üniversite iş birliğinin artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yarışmayı geleneksel hale getirmeyi amaçlayan kurum, geçen yıl yapılan ilk yarışmadaki deneyimlerden de yararlanarak bu yıl ikinci çağrıyı yaptı.

Yarışmada, özellikle yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik olarak İHA'ların geliştirilebileceğinin ortaya konulması hedefleniyor.

Gelen talepler dikkate alınarak yarışmaya başvurular 20 Ocak'a kadar uzatıldı. Yarışma 13-16 Temmuz 2017'de gerçekleştirilecek.

Yarışmaya, şu ana kadar 90 takım başvuruda bulundu. Başvuruların 80'i Türkiye'deki takımlardan, 10'u yurt dışından takımlardan geldi. KKTC, Almanya, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'da takımlar, yarışmaya ilgi gösterdi.

Yarışma kapsamında, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, İHA’lar tasarlayıp üretecekler ve araçlarının belirtilen görevlerdeki otonom uçuş, görüntü yakalama ve tanıma becerilerini gösterecek.

Takımlar, sabit ve döner kanatlı İHA’larla aynı görevleri gerçekleştirecek. Her araç kendi kategorisinde değerlendirilecek.

Zorlu görevler

Yarışma bu yıl ilkine göre çok daha zorlu olacak. İstenilen görevlere bağlı olarak daha donanımlı İHA'lar geliştirilmesi gerekecek.

Daha önce İHA üzerindeki kamera ve görüntü verici sayesinde, cihazı uzaktan kumanda eden kişinin sanki uçağın kokpitinden bakıyormuşçasına uçurmasını sağlayan FPV ve otonom uçuş kabul edilirken, bu kez yalnızca otonom uçuş yapılacak. Bu da yarışmacıları bir hayli zorlayacak.

Birinci görevde hava aracının otonom uçuş ve görüntü-işleme kabiliyetleri, ikinci görevde ise hava aracının otonom uçuş, görüntü-işleme ve uygun sırayla yük bırakma kabiliyetleri test edilecek.