Yerli imkanlarla geliştirilen lazer işaretleyicili kamera
Son dönemde teröristlerin korkulu rüyası olan yerli SİHA'ların (Silahlı İnsansız Hava Aracı) gözü niteliğindeki yerli lazer işaretleyicili kamera CATS, gelişmiş görüntü işleme, dahili ataletsel ölçüm birimi, lazer mesafe ölçer, hedef işaretleyici, lazer noktalayıcı ve aydınlatıcı özellikleriyle terörle mücadalede kritik bir öneme sahip.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
ASELSAN'ın geliştirdiği çok algılayıcılı bir keşif, gözlem ve hedefleme sistemi olan CATS, insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil, bir çok sabit veya döner kanatlı hava platformlarında kullanılabiliyor.
61 kilogram ağırlığındaki sistemde, gelişmiş görüntü işleme, dahili ataletsel ölçüm birimi, lazer mesafe ölçer ve hedef işaretleyici, lazer noktalayıcı ve aydınlatıcı ile düşük ışık kamerası gibi bir çok özellik yer alıyor. Çoklu ve eşzamanlı hedef takibi yapabilen CATS, yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor.
CATS'in özellikleri:
Kullanım Alanları
Hedefleme
Keşif ve Gözetleme
Genel Özellikler
220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
IR, HDTV, DI-NIR Kameraların Dar Görüş
(Açısı ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık)
Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde
(Alınan Daha Fazla Işık ile Daha İyi Görüntü)
Kalitesi ve Daha Uzun Menzil
Küçük ve Hafif Sistem
Tek Bir "Hatta Değiştirilebilir Birim"
Üstün Menzil Performansı
Yüksek Performanslı IR Kamera
Gerçek "Full High Definition" (1920x1080)
HDTV Kamera
Sayısal Büyütme Uygulanmaksızın
1920x1080p Video Çıkışı
"High Definition" (1280x720p) HDTV
(Kameralara Göre 2.25 Kat Daha Fazla)
Sensör Pikseli
Düşük Işık (DI-NIR) Kamera
IR, HDTV ve DI-NIR kameralar için ortakgörüş açıları
Lazer Hedef İşaretleyici ve Mesafe Ölçer
Lazer Noktalayıcı ve Aydınlatıcı
Dahili Sensör Hizalama Birimi
Tümüyle Sayısal Video İşleme Hattı
Gelişmiş Görüntü İşleme
Çoklu Hedef Takibi
IR, HDTV ve DI-NIR Videoları Üzerinde
Eşzamanlı Hedef Takibi
Hassas Hedef Konumu Belirleme
Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme
Ataletsel Ölçüm Birimi
Hassas Stabilizasyon
Platform ile Otomatik Hizalanma
Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
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