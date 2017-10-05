Yerli imkanlarla geliştirilen lazer işaretleyicili kamera

ASELSAN'ın geliştirdiği çok algılayıcılı bir keşif, gözlem ve hedefleme sistemi olan CATS, insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil, bir çok sabit veya döner kanatlı hava platformlarında kullanılabiliyor.

61 kilogram ağırlığındaki sistemde, gelişmiş görüntü işleme, dahili ataletsel ölçüm birimi, lazer mesafe ölçer ve hedef işaretleyici, lazer noktalayıcı ve aydınlatıcı ile düşük ışık kamerası gibi bir çok özellik yer alıyor. Çoklu ve eşzamanlı hedef takibi yapabilen CATS, yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor.

CATS'in özellikleri:

Kullanım Alanları

Hedefleme

Keşif ve Gözetleme

Genel Özellikler

220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık

IR, HDTV, DI-NIR Kameraların Dar Görüş

(Açısı ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık)

Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde

(Alınan Daha Fazla Işık ile Daha İyi Görüntü)

Kalitesi ve Daha Uzun Menzil

Küçük ve Hafif Sistem

Tek Bir "Hatta Değiştirilebilir Birim"

Üstün Menzil Performansı

Yüksek Performanslı IR Kamera

Gerçek "Full High Definition" (1920x1080)

HDTV Kamera

Sayısal Büyütme Uygulanmaksızın

1920x1080p Video Çıkışı

"High Definition" (1280x720p) HDTV

(Kameralara Göre 2.25 Kat Daha Fazla)

Sensör Pikseli

Düşük Işık (DI-NIR) Kamera

IR, HDTV ve DI-NIR kameralar için ortakgörüş açıları

Lazer Hedef İşaretleyici ve Mesafe Ölçer

Lazer Noktalayıcı ve Aydınlatıcı

Dahili Sensör Hizalama Birimi

Tümüyle Sayısal Video İşleme Hattı

Gelişmiş Görüntü İşleme

Çoklu Hedef Takibi

IR, HDTV ve DI-NIR Videoları Üzerinde

Eşzamanlı Hedef Takibi

Hassas Hedef Konumu Belirleme

Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme

Ataletsel Ölçüm Birimi

Hassas Stabilizasyon

Platform ile Otomatik Hizalanma

Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma