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Yerli imkanlarla üretilen Minyatür Bomba bu yıl envantere giriyor

Hava Kuvvetleri envanterine bu yıl girmesi beklenen Minyatür Bomba (MB) şimdiden düşmana korku salıyor. Minyatür Bomba, Hassas Güdüm Kiti’nin tüm özelliklerini taşıdığı gibi, kanatlarıyla uzun mesafelerde etkin sonuçlar veriyor.

  • star.com.tr
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Hava Savunma Sistemlerine takılmadan hedefe varan Minyatür bombanın etkili mesafesi 100 kilometreye çıkıyor. Boyutu diğer bombalara göre daha küçük olan 110 kg ağırlığındaki MB mühimmatından bir uçak 8 adet taşıyabiliyor. MB, beton delici çok güçlü harp başlığıyla öne çıkıyor. 100 km uzaklıktaki radar üssü gibi hedefleri vuran MB, 60-70 kilometre uzaklıkta ise bir uçak hangarının üst betonunu delip hangara girip içeride patlayabiliyor.
 
Amerikan Small Diameter Bomb'un yerli eş değeri olan ASELSAN MB (Minyatür Bomba) bu yıl Hava Kuvvetleri envanterine giriyor.

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