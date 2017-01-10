Yerli 'Oyun Geliştirme Merkezi' kuruluyor

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız; "oyun sektörünün dünyadaki ekonomik karşılığının 110 milyar dolara ulaştığını ve her yıl yaklaşık yüzde 15 büyüğünü" belirtti.

Yılmazyıldız, Türkiye'de ise yazılım ihracatının 1 milyar dolar civarında olduğunu ve bunun da neredeyse yarısının oyun ihracatından kaynaklandığını söyledi.

Oyun ve animasyon konusunda master ve doktora seviyesinde eğitim veren Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük programının Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunduğuna işaret eden Yılmazyıldız, Bilişim Enstitüsünde oyun ve animasyon konusunda her yıl yaklaşık 240 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin öğrenim gördüğüne değindi.

Yılmazyıldız, zengin insan kaynağı ve teknokentin imkanlarını dikkate alarak Hacettepe Teknokentte Oyun Animasyon Geliştirme ve Eğitim Merkezini (OYAGEM) kurmaya karar verdikleri bildirdi. Merkezin ilk etapta yaklaşık 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulacağını anlatan Yılmazyıldız, bu alanın bin metrekareye kadar genişletilebileceğini söyledi. Yılmazyıldız, merkezin aynı anda 75-100 girişimciye ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Oyun geliştirme ve animasyon alanındaki hedeflerine ilişkin bilgi veren Yılmazyıldız, "2023 hedeflerinde Hacettepe Üniversitesi olarak hayallerimizi büyük tutuyoruz. 5 milyar dolara varan oyun ihracatının buradan yapılmasını hedefliyoruz. Nereye varırız bilemiyorum ama Türkiye'de bu anlamda yapılan çalışmaların en büyük kısmının buradan olmasını arzu etmekteyiz." dedi.

"Fikri olanları bekliyoruz"

Yılmazyıldız, şunları kaydetti:

"Oyun ve animasyon merkezi için stüdyolar kurulacak. Bunlar ciddi kaynak gerektiriyor. Onlarca milyon liralık yatırımlara ihtiyaç var. Bu kaynağı da paydaşlarımızla temin edeceğiz. 2017 yılının ilk çeyreğinde, en geç ilk yarısında merkezi hızla hayata geçirip girişimcilerin başvurularını kabul etme arzusundayız. Burayı TOGED ve TOSYÖV ile işletmek istiyoruz. Projelerin değerlendirilmesi ve belirlenmesinde teknokentin ve teknoloji transfer merkezinin ciddi bir birikimi var. Bu da süreci kolaylaştıracak. Oyun geliştirme ve animasyon alanlarında çalışanları, fikri olanları teknokente bekliyoruz."

Son teknolojiyle donatılacak

OYAGEM'in en dikkat çekici kısımlarından birini Oyun ve Animasyon Test Merkezi oluşturacak.

Burada, oyun ve animasyon alınındaki iş fikirlerinin, piyasaya sürülmeden önce, piyasa ihtiyaçlarını ve son kullanıcı isteklerini karşılayıp karşılamayacağı test edilecek.

Test merkezinde Hareket Yakalama Cihazı, Render Çiftliği, 3D tarayıcılar, Sayısal İçerik Geliştirici, Ses Kayıt Stüdyosu gibi son teknoloji ekipmanlarından yararlanılacak.