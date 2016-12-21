Yýlbaþýnda en çok elektronik hediyeler mutlu ediyor

Gittigidiyor’un yýlbaþýnda sevdiklerine hediye almak isteyenlere yol gösteren anketi, birçok sonucu da ortaya çýkardý. Sosyal anket servisi Poltio.com üzerinden yapýlan ankete göre erkekler kadar kadýnlarý da en çok elektronik hediyeler mutlu ederken her üç kiþiden biri hediyelerini yýlbaþýndan önce vermeyi tercih ediyor. 14 bin 531 kiþinin katýldýðý ankete gore erkeklerin yüzde 54’ü, kadýnlarýn ise yüzde 39’u yýlbaþýnda kendilerini en fazla elektronik ürünlerin mutlu edeceðini söyledi. Erkekleri en çok mutlu eden hediye kategorileri ve oranlarý sýralamasýnda yüzde 24 ile eðlence ikinci olurken, yüzde 9 ile moda ve aksesuar, yüzde 7 ile spor ve hobi, yüzde 3 ile kiþisel bakým ve yine yüzde 3 ile ev dekorasyon kategorileri takip etti.

YILBAÞINI BEKLEMEDEN

Kadýnlar için ise elektronik kategorisini takip eden diðer kategoriler yüzde 26 ile moda ve aksesuar, yüzde 13 ile kiþisel bakým, yüzde 9 ile eðlence, yüzde 7 ile ev dekorasyonu ve yüzde 6 ile spor ve hobi kategorileri oldu. Katýlýmcýlarýn yüzde 64’ü erken aldýklarý yeni yýl hediyelerini vermek için yýlbaþýný beklediklerini belirtirken yüzde 36’sý ise hediyelerini yýlbaþýndan önce verdiklerini söyledi.

SBS

Ýtalya’nýn önde gelen mobil aksesuar markasý SBS, dokunmatik ekran eldiveni, kulaklýklý bere ve suni kürklü kulaklýk gibi ürünleri ile yýlbaþý hediyesi arayanlara farklý ve renkli alternatifler sunuyor. Beyaz, siyah ve gri üç rengi bulunan yün bere, entegre mikrofonlu kulaklýðý ile pratik bir kullaným sunuyor. 3.5 mm’lik giriþi ile birçok telefon modeli ile uyumlu olan üründe, gelen çaðrýlarý yanýtlamayý ve sonlandýrmayý saðlayan buton da yer alýyor.

HP

15.6 inç ekrana sahip HP Pavilion Gaming Dizüstü oyun bilgisayarý, donatýldýðý NVIDIA GeForce GTX 950M ve 6’ncý jenerasyon Intel Core i5 veya i7 iþlemcileriyle yüksek performans ve þaþýrtýcý grafikler saðlýyor. 16 GB sistem hafýzasý, 2 TB üzeri sabit disk, 1 TB’tan fazla hibrit sabit disk sürücü (HDD) ya da 2 TB HD ikili (dual) depolama alaný ve 128 GB SSD depolama ünitesi ile müþteriler oyunlarý için hýzlý yükleme süreleri ve oldukça geniþ depolama alanýyla en mükemmel dengeyi yaratabiliyor. Fiyatý 3.699 TL

CASPER

Casper, VIA telefon ailesini M2 modeli ilew güçlendiriyor. Casper VIA M2, parmak izi okuyucusu, 3 GB RAM, 32 GB bellek, metal gövde, 8 çekirdekli iþlemci ve 3000 mAh pil gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. 5.0 inç Full HD IPS ekraný ile üst düzey bir kullaným deneyimi sunan VIA M2, Corning Gorilla Glass 3 ekran korumasý ile saðlamlýk ve dayanýklýlýk sunuyor. Fiyatý 1.199 TL

GRUNDIG

360 derece ses deneyimi sunan Grundig taþýnabilir hoparlör, dahili subwoofer özelliði ile güçlü bir bass efekti deneyimi yaþatýyor. Bluetooth özelliði ile bu özelliði destekleyen cep telefonu, notebook, tablet gibi cihazlara baðlanýlarak müzik keyfi yaþanabiliyor. 8 saat pil süresi ve 10 metreye kadar kapsama alaný ile ses kalitesini her yere taþýyabilen hoparlörün dahili mikrofonu ile konferans görüþmeler de yapýlabiliyor. Fiyatý 399 TL.

LOGITECH

Yeni yýla oyun oynayarak girmeyi planlayanlar için Logitech G Prodigy serisi, yeni yýlda evde kimseyi rahatsýz etmeden çalýþacaklar için Logitech Silent Mouse serisi, yeni yýla evde televizyon izleyerek girmeyi planlayanlar için Logitech K400 Plus kablosuz klavye, armaðan edileceði þanslý kiþileri bekliyor. G123 Gaming Headsetin fiyatý 73 dolar+KDV.

ACER

Acer Swift 3, verimlilik, mobilite ve güvenlik için 12 saate kadar pil ömrü ve birçok özelliðe sahip. Ýnce ve hafif tasarýmýnýn yaný sýra dayanýklý alüminyum kasaya sahip olan Swift 3’ün HD web kamerasý bulunuyor. Swift 3’ün opsiyonel arkadan aydýnlatmalý klavyesi 72mm’lik geniþ bir touchpad sunuyor. Fiyatý 3.099 TL.

HUAWEI

Zarif tasarýmý, ilgi çekici kamera özellikleri, üstün ses kalitesi ve ince yapýsýyla HUAWEI P9 Lite, siyah, beyaz ve altýn renk alternatifleriyle stilinizi tamamlýyor. P9 Lite’ýn 5.2 inç Full HD ekraný tüm görsel ihtiyaçlar için ideal bir kullaným saðlýyor. Yeni nesil 13MP sensör ile güçlendirilen P9 Lite’ýn kamerasý, 5 katmanlý lensi ile kristal berraklýðýnda fotoðraflar için tasarlandý. P9 Lite, gece selfie’lerindeki baþarýsýyla da iddialý. Fiyatý 1.299 TL.

ULTIMATE EARS

Ultimate Ears, yýlbaþýný parti yaparak geçirmek isteyenlere UE BOOM 2 kablosuz hoparlörleri öneriyor. iOS ve Android uygulama maðazalarýndan ücretsiz olarak indirilebilen uygulamasý sayesinde UE BOOM 2, 50’den fazla kablosuz hoparlörü birbirine baðlýyor. Hoparlör, 15 saat pil ömrü ve 30 metre kullaným mesafesi sunuyor. Fiyatý 749 TL