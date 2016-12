Yýlbaþýnda en çok elektronik hediyeler mutlu ediyor

Gittigidiyor’un yılbaşında sevdiklerine hediye almak isteyenlere yol gösteren anketi, birçok sonucu da ortaya çıkardı. Sosyal anket servisi Poltio.com üzerinden yapılan ankete göre erkekler kadar kadınları da en çok elektronik hediyeler mutlu ederken her üç kişiden biri hediyelerini yılbaşından önce vermeyi tercih ediyor. 14 bin 531 kişinin katıldığı ankete gore erkeklerin yüzde 54’ü, kadınların ise yüzde 39’u yılbaşında kendilerini en fazla elektronik ürünlerin mutlu edeceğini söyledi. Erkekleri en çok mutlu eden hediye kategorileri ve oranları sıralamasında yüzde 24 ile eğlence ikinci olurken, yüzde 9 ile moda ve aksesuar, yüzde 7 ile spor ve hobi, yüzde 3 ile kişisel bakım ve yine yüzde 3 ile ev dekorasyon kategorileri takip etti.

YILBAŞINI BEKLEMEDEN

Kadınlar için ise elektronik kategorisini takip eden diğer kategoriler yüzde 26 ile moda ve aksesuar, yüzde 13 ile kişisel bakım, yüzde 9 ile eğlence, yüzde 7 ile ev dekorasyonu ve yüzde 6 ile spor ve hobi kategorileri oldu. Katılımcıların yüzde 64’ü erken aldıkları yeni yıl hediyelerini vermek için yılbaşını beklediklerini belirtirken yüzde 36’sı ise hediyelerini yılbaşından önce verdiklerini söyledi.

SBS

İtalya’nın önde gelen mobil aksesuar markası SBS, dokunmatik ekran eldiveni, kulaklıklı bere ve suni kürklü kulaklık gibi ürünleri ile yılbaşı hediyesi arayanlara farklı ve renkli alternatifler sunuyor. Beyaz, siyah ve gri üç rengi bulunan yün bere, entegre mikrofonlu kulaklığı ile pratik bir kullanım sunuyor. 3.5 mm’lik girişi ile birçok telefon modeli ile uyumlu olan üründe, gelen çağrıları yanıtlamayı ve sonlandırmayı sağlayan buton da yer alıyor.

HP

15.6 inç ekrana sahip HP Pavilion Gaming Dizüstü oyun bilgisayarı, donatıldığı NVIDIA GeForce GTX 950M ve 6’ncı jenerasyon Intel Core i5 veya i7 işlemcileriyle yüksek performans ve şaşırtıcı grafikler sağlıyor. 16 GB sistem hafızası, 2 TB üzeri sabit disk, 1 TB’tan fazla hibrit sabit disk sürücü (HDD) ya da 2 TB HD ikili (dual) depolama alanı ve 128 GB SSD depolama ünitesi ile müşteriler oyunları için hızlı yükleme süreleri ve oldukça geniş depolama alanıyla en mükemmel dengeyi yaratabiliyor. Fiyatı 3.699 TL

CASPER

Casper, VIA telefon ailesini M2 modeli ilew güçlendiriyor. Casper VIA M2, parmak izi okuyucusu, 3 GB RAM, 32 GB bellek, metal gövde, 8 çekirdekli işlemci ve 3000 mAh pil gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. 5.0 inç Full HD IPS ekranı ile üst düzey bir kullanım deneyimi sunan VIA M2, Corning Gorilla Glass 3 ekran koruması ile sağlamlık ve dayanıklılık sunuyor. Fiyatı 1.199 TL

GRUNDIG

360 derece ses deneyimi sunan Grundig taşınabilir hoparlör, dahili subwoofer özelliği ile güçlü bir bass efekti deneyimi yaşatıyor. Bluetooth özelliği ile bu özelliği destekleyen cep telefonu, notebook, tablet gibi cihazlara bağlanılarak müzik keyfi yaşanabiliyor. 8 saat pil süresi ve 10 metreye kadar kapsama alanı ile ses kalitesini her yere taşıyabilen hoparlörün dahili mikrofonu ile konferans görüşmeler de yapılabiliyor. Fiyatı 399 TL.

LOGITECH

Yeni yıla oyun oynayarak girmeyi planlayanlar için Logitech G Prodigy serisi, yeni yılda evde kimseyi rahatsız etmeden çalışacaklar için Logitech Silent Mouse serisi, yeni yıla evde televizyon izleyerek girmeyi planlayanlar için Logitech K400 Plus kablosuz klavye, armağan edileceği şanslı kişileri bekliyor. G123 Gaming Headsetin fiyatı 73 dolar+KDV.

ACER

Acer Swift 3, verimlilik, mobilite ve güvenlik için 12 saate kadar pil ömrü ve birçok özelliğe sahip. İnce ve hafif tasarımının yanı sıra dayanıklı alüminyum kasaya sahip olan Swift 3’ün HD web kamerası bulunuyor. Swift 3’ün opsiyonel arkadan aydınlatmalı klavyesi 72mm’lik geniş bir touchpad sunuyor. Fiyatı 3.099 TL.

HUAWEI

Zarif tasarımı, ilgi çekici kamera özellikleri, üstün ses kalitesi ve ince yapısıyla HUAWEI P9 Lite, siyah, beyaz ve altın renk alternatifleriyle stilinizi tamamlıyor. P9 Lite’ın 5.2 inç Full HD ekranı tüm görsel ihtiyaçlar için ideal bir kullanım sağlıyor. Yeni nesil 13MP sensör ile güçlendirilen P9 Lite’ın kamerası, 5 katmanlı lensi ile kristal berraklığında fotoğraflar için tasarlandı. P9 Lite, gece selfie’lerindeki başarısıyla da iddialı. Fiyatı 1.299 TL.

ULTIMATE EARS

Ultimate Ears, yılbaşını parti yaparak geçirmek isteyenlere UE BOOM 2 kablosuz hoparlörleri öneriyor. iOS ve Android uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilen uygulaması sayesinde UE BOOM 2, 50’den fazla kablosuz hoparlörü birbirine bağlıyor. Hoparlör, 15 saat pil ömrü ve 30 metre kullanım mesafesi sunuyor. Fiyatı 749 TL