Yıldız ve gezegenlerini bulmakla görevli Kepler Uzay teleskobu tüm yakıtını tüketti

Kepler’in ana görevi, güneşimize benzer yıldızlarda bizim gezegenimize benzer yaşanabilir gezegenler aramaktı. 2013 yılında arızalandığı duyurulan Kepler, bu hasar sonrası tek hedefe odaklanma özelliğinde sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Yine de çalışmalarına devam eden Kepler, her üç ayda bir uzay aracının konumunu Dünya’ya doğrultarak verileri gönderiyordu. NASA’ya göre bu şekilde 10 kez yer konum belirlenecek ve aracın yakıtı tükenecekti. Kepler, bu konuda insanlığa verebileceği en iyi çabayı göstererek 16 kez veri göndermeyi başardı. Kepler, bu ay 17. kez konumunu değiştirecek ve muhtemelen bir sonraki veri gönderme çabasında yakıtını tamamen tüketmiş olacak.

Daha önce beklenenden çok daha iyi performans gösteren Kepler, düşük bütçeli bir proje olmasına rağmen, muhteşem çalışmalara imza attı. Kepler ekibi, kalan zamanda mümkün olduğu kadar çok bilimsel içerik toplamaya devam edecek. Yakıtının bitimine az kaldığında ise, Dünya’ya döndürülecek ve elde edilen verilerin ulaştırılması sağlanacak. NASA, misyonu net bir şekilde sona erdirmek için bir rota belirlemeli ve son bir manevra için yakıt ayırmalı.

Teleskoplarımız Yaşlandı

Hem Kepler hem de Hubble, yolculuklarının sonuna gelmeye başladılar. Hubble, yakın yörüngemizde olduğu için pek çok güncelleme almayı başarmış olsa da, 28 yaşına bastığını ve yerine yenilerinin gelmesi gerektiğini hatırlamamız lazım. Bunun için çalışmalar yapan NASA, James Webb Uzay Teleskobu ile çok daha uzakları daha net görmemizi sağlamak için çalışıyor.

(Webtekno)