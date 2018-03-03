Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Youtube, hikayelere arka plan değiştirme özelliği getirdiğini duyurdu

Youtube geçtiğimiz aylarda hikayeler özelliği ile kanal sahiplerinin kısa video ve fotoğraflar paylaşabilmesini sağlamıştı. Şimdi ise hikayelere arka plan seçenekleri ekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kısa bir süre önce hikayeler özelliğini aktif duruma getiren Youtube, şimdi de bu özelliği geliştirmek için çalışıyor. Beta testlerine başlanan yeni özellikle beraber artık hikayelerinize kolay bir şekilde arka plan ekleyebileceksiniz.
 
Yeşil ekran kullanılmadan arka plan değiştirilebiliyor 
Youtube'un bu yeni özelliği derinlik alıglama teknolojisi kullanmadan, ön planı ve arka planı başarılı bir şekilde birbirinden ayırıyor. Normalde bu tür bir işlemin yapılabilmesi için Yeşil Ekran (Green Screen) kullanılarak arka planın temizlenip, montaja hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bu da teknik bilgi gerektireceği için, kullanıcılar açısından uygulamaya geçirilmesi zor bir yöntem.
 
 
Google tüm bu işlemlere gerek kalmadan, saniyeler içinde arka planı değiştirmenize olanak sağlayan özelliği, Youtube Hikayeler'e eklediğini duyurdu. Şu an için sınırlı kullanıcıya hizmet veren bu özelliğin yakında tüm kullanıcılar açılacağı da belirtildi.
(Donanım Haber)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burkina Faso´nun başkenti Ouagadougou´da patlama ve silah sesleri

Burkina Faso´nun başkenti Ouagadougou´da patlama ve silah sesleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen gerçekleri

2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen gerçekleri

Amerikan askerine verilen 56 kiloluk çantanın sırrı ne?

Amerikan askerine verilen 56 kiloluk çantanın sırrı ne?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA