YouTube iOS uygulamasına dikey video desteği geliyor

Akıllı telefonlarımızı günün büyük bir bölümünde dik pozisyonda tutarız. Hal böyle olunca pek çok anlık videoyu da dikey olarak kayıt ederiz. Ne yazık ki dikey olarak kaydettiğimiz videolar YouTube’da 16:9 formatında olur ve asla tam ekran izleyemeyiz.

oogle, Team YouTube Twitter hesabından attığı tweet ile iOS uygulamasına dikey video desteği getireceğini açıkladı. Böylece dikey olarak çektiğimiz videoların yanlarında bulunan gereksiz siyah şeritlerden kurtulmuş olacağız.

Bye bye, black bars. 👋



Now the YouTube player on iOS will automatically adapt to the shape of the video you’re viewing! pic.twitter.com/4jzJ6nPj4G — Team YouTube (@TeamYouTube) 19 Aralık 2017

Webtekno'da yer alan habere göre, YouTube’da herhangi bir dikey videoyu açtığınızda YouTube video oynatıcının arayüzü ekranın aşağısına doğru uzayacak. Böylece video orijinal formatında gösterilecek. Eğer yorumları okumak isterseniz oynatıcı standart boyutlarına dönecek.