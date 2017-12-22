YouTube iOS uygulamasına dikey video desteği geliyor
Google, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile YouTube iOS uygulamasına dikey video desteği geleceğini duyurdu.
Akıllı telefonlarımızı günün büyük bir bölümünde dik pozisyonda tutarız. Hal böyle olunca pek çok anlık videoyu da dikey olarak kayıt ederiz. Ne yazık ki dikey olarak kaydettiğimiz videolar YouTube’da 16:9 formatında olur ve asla tam ekran izleyemeyiz.
oogle, Team YouTube Twitter hesabından attığı tweet ile iOS uygulamasına dikey video desteği getireceğini açıkladı. Böylece dikey olarak çektiğimiz videoların yanlarında bulunan gereksiz siyah şeritlerden kurtulmuş olacağız.
Bye bye, black bars. 👋— Team YouTube (@TeamYouTube) 19 Aralık 2017
Now the YouTube player on iOS will automatically adapt to the shape of the video you’re viewing! pic.twitter.com/4jzJ6nPj4G
Webtekno'da yer alan habere göre, YouTube’da herhangi bir dikey videoyu açtığınızda YouTube video oynatıcının arayüzü ekranın aşağısına doğru uzayacak. Böylece video orijinal formatında gösterilecek. Eğer yorumları okumak isterseniz oynatıcı standart boyutlarına dönecek.
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