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YouTube ve Facebook'tan canlı yayın yapabilen gözlük

Ürettiği elektrikli kaykaylarla dikkat çeken ACTON, şimdi de video çekip YouTube, Facebook ve Instagram üzerinden yayın yapmanıza olanak sağlayan güneş gözlüğü modelini duyurdu.

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Giyilebilir kişisel kayıt cihazları sıklıkla gizlilik tartışmalarına sebep oluyor. Google Glass akıllı gözlükle ilgili tartışmaları birçoğunuz hatırlarsınız. Bu sefer de ACTON tarafından sunulan güneş gözlüğü de eleştiri oklarının hedefi olacak gibi gözüküyor.
 
100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan ACTON ACE Eyewear, canlı yayın için sosyal medya servislerine bağlanabildiği gibi HD video kaydı ve 8 MP fotoğraf çekimi yapabiliyor. Video çekimi çözünürlüğü seçenekleri olarak saniyede 24 kare ile 1792 x 1168 ve 1280 x 720 piksel sunulduğunu da belirtelim.
 
Tasarımıyla standart bir güneş gözlüğü izlenimi veren ürünün 120 derece geniş açılı lensini sadece tek tuşa basarak aktif edebiliyorsunuz. Video ve fotoğrafları akıllı telefon uygulaması ya da USB ile PC üzerinden yönetme şansına sahipsiniz.
 
 
shift'in haberine göre ön sipariş sürecinde limitli sayıda 100 dolara satılan gözlüğün, daha sonra 199 dolardan satılacağının altını çizelim. Ürünün teslimatlarının ise Yaz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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