YouTube’da reklam geliri elde etmek artık daha da zor!

Beş senedir yürürlükte olan sistem oldukça basitti. Kullanıcılar bu servise kayıt yaptırıp, YouTube kanallarına video yüklüyordu. Videoların izlenmeye başlamasının ardından reklamlardan gelir elde edebiliyorlardı. Ancak var olan bu sistem birçok sorunu da beraberinde getiriyordu.

Bildiğiniz gibi YouTube’da birçok ünlü ve ünsüz içerik üreticisi yer alıyor. Bunlardan bazıları geniş kitlelere hitap etmeyi başarırken, bazıları henüz istediği seviyeye ulaşabilmiş değil. Bir de bu iki grubun yanı sıra başkalarına ait içerikleri yükleyerek kazanç elde etmeye çalışan kullanıcılar var. Bu kişiler bazen YouTuber’ların ürettiği içerikleri yeniden yüklemeyi tercih ediyor. Bazen de telif haklarını ihlal ederek sinema veya televizyon yapımlarından alınmış sahneleri paylaşıyor. İçerik bir süre sonra kaldırılsa da, izlenebildiği süreçten elde edilen gelir yanlarına kar kalıyor. YouTube bu durumu değiştirebilmek adına reklam geliri elde edebilmek için 10.000 izlenme şartı getiriyor.

YouTube kanalları bundan sonra partner programına hemen başvuramayacak. Önce kanallarında toplam 10.000 izlenme sayısına ulaşmaları gerekecek. Bir kanalın içeriklerinin bu kadar izlenmiş olması referans olarak kabul edilecek. Bu ön koşulu sağlayan hesaplar partner programına başvurduğunda değerlendirmeye alınacak. YouTube’un koşullarına uymaları durumunda reklam geliri elde etmeleri uygun görülecek.